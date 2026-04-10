Паска с 50-летней историей: бабушкин рецепт, который не подводит (видео)

Выпечка с глубоким вкусом

Вскоре Пасха, и хозяйки уже готовятся печь паски, в частности некоторые выбирают нежную творожную вариацию. Но сегодня мы предлагаем обратиться к классике — сдобной бабушкиной паске с богатой текстурой и глубоким вкусом, имеющим более полувековой истории. Такая паска относится к традиционной украинской пасхальной выпечке, где щедрое количество жира, яиц и сахара символизирует обилие и праздничность. Чтобы результат действительно удался, важно выбирать муку с высоким содержанием белка, свежие дрожжи и качественное сливочное масло, а также не перегрузить тесто мукой — именно это является самой распространенной ошибкой, которая делает паску тяжелой вместо рыхлой. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "vita_foodblog".

Как приготовить бабушкину паску

Ингредиенты:

молоко – 1 л;

запара из картофеля – 3 ст. л.;

дрожжи свежие – 100 г;

масло сливочное – 100 г;

маргарин – 80 г;

масло растительное – 40 мл;

желтки – 10 шт.;

белки – 5 шт.;

сахар – 750 г;

соль – щепотка;

изюм – 200 г;

коньяк или ром (или апельсиновый сок) – 100 мл;

ванильный сахар – 20 г;

мука – 3200–3500 г.

Способ приготовления:

Приготовить запару: сварить картофель в небольшом количестве воды, размять в жидкое пюре, добавить немного муки, перемешать до консистенции теста как на блины и оставить в теплом месте на ночь. Подогреть часть молока, добавить запару, дрожжи и чуть-чуть сахара, перемешать и оставить на 30 минут до активного брожения. Добавить взбитые белки, отдельно взбитые желтки, растопленное масло, маргарин и подсолнечное масло, подсыпать немного муки до консистенции жидкого теста и оставить подходить в теплом месте примерно на 1 час. Добавить сахар, ванильный сахар, соль, по желанию ароматизаторы или алкоголь из изюма, постепенно ввести просеянную муку, замешивая мягкое, эластичное тесто, которое не прилипает к рукам. Дать тесту подойти к увеличению объема втрое, обмять, после второго подъема добавить изюм, предварительно смешанный с мукой. Сформировать паску, выложить в подготовленные формы, дать хорошо расстояться 60–90 минут. Смазать верх желтком с молоком, выпекать при температуре 180–185 °C около 45–60 минут, при необходимости накрыть фольгой во избежание чрезмерного подрумянивания.

Как и с чем подавать

Паску традиционно подают охлажденной, украшенной глазурью, сахарной пудрой или декоративной посыпкой. Она хорошо подходит сама по себе, но также сочетается со сливочным маслом, домашним сыром или вареньем. Для современной подачи можно добавить крем-сыр или легкий цитрусовый соус, который подчеркнет сладость и аромат сдобы. Паску часто ставят в центр праздничного стола вместе с пасхальными яйцами, мясными блюдами и хреном.

Этот рецепт – пример той самой выпечки, где важны не только пропорции, но и ощущение теста: оно должно быть "живым", мягким и послушным. Соблюдение температурного режима, качественные ингредиенты и терпение во время расстойки гарантируют рыхлую, ароматную паску, которая долго не черствеет. По желанию часть маргарина можно заменить сливочным маслом для более насыщенного вкуса, а изюм – цукатами или сушеной клюквой. Именно такие нюансы позволяют адаптировать традиционный рецепт под свой вкус, не теряя его подлинности.