Один трюк на касі — і черга рухається швидше: у мережі розповіли, як це зробити в "АТБ"

Це допоможе зекономити ваш час

Є лайфхак, як вийти з магазину і не стояти довго в чергах. Якщо покласти ваговий товар — овочі або фрукти на касову стрічку першим, то касир обслужить вас швидше.

Про це розповіла авторка акаунту у мережі Тредс vitority.design. Вона каже, що це приклад win-win ситуації.

Логіка проста: ваговий товар потребує окремих дій від касира, і якщо він іде першим — весь процес проходить без зупинок. В результаті ви не затримуєтесь, і люди позаду в черзі теж не чекають.

Але є ще один важливий момент: касир отримує додаткові бонуси до зарплати за швидке обслуговування. Тобто ваш простий жест допомагає не лише черзі, а й працівнику каси.

Авторка вже поставила запитання безпосередньо до офіційних акаунтів магазину — чи дійсно такий алгоритм обслуговування діє на їхніх касах.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому біля кас у супермаркетах завжди лежать шоколад, жуйки та батарейки. Як пояснював експерт з маркетингу роздрібної торгівлі Володимир Поліщук, зона біля каси — одна з найприбутковіших у магазині, адже саме тут покупці найчастіше здійснюють імпульсивні покупки.

Поки людина стоїть у черзі, вона мимоволі шукає, на що звернути увагу — і погляд зупиняється на яскравих упаковках та недорогих товарах поруч. Магазини це давно знають і використовують.