Один трюк на кассе – и очередь двигается быстрее: в сети рассказали, как это сделать в "АТБ"

Это поможет сэкономить ваше время

Есть лайфхак, как выйти из магазина и не стоять долго в очередях. Если положить весовой товар – овощи или фрукты на кассовую ленту первым, то кассир обслужит вас быстрее.

Об этом рассказала автор аккаунта в сети Тредс vitority.design. Она говорит, что это пример win-win ситуации.

Логика проста: весовой товар требует отдельных действий от кассира, и если он идет первым — весь процесс проходит без остановок. В результате вы не задерживаетесь, и люди сзади в очереди тоже не ждут.

Но есть еще один немаловажный момент: кассир получает дополнительные бонусы к зарплате за быстрое обслуживание. То есть ваш простой жест помогает не только очереди, но и работнику кассы.

Автор уже задала вопрос непосредственно официальным аккаунтам магазина — действительно ли такой алгоритм обслуживания действует на их кассах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему у касс в супермаркетах всегда лежат шоколад, жвачки и батарейки. Как объяснял эксперт по маркетингу розничной торговли Владимир Полищук, зона у кассы — одна из самых прибыльных в магазине, ведь именно здесь покупатели чаще всего совершают импульсивные покупки.

Пока человек стоит в очереди, он невольно ищет, на что обратить внимание, и взгляд останавливается на ярких упаковках и недорогих товарах рядом. Магазины это давно знают и используют.