Забороняв дружині працювати: що відомо про сім'ю Іво Бобула

Сім'я артиста вкрай рідко з'являється на публіці

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Народний артист України Іво Бобул, який помтно схуд, належить до тих знаменитостей, які не люблять виставляти особисте життя напоказ. Втім, днями співак зробив виняток і з'явився на концерті "Музичної платформи України" разом із дружиною Наталією та молодшим сином Данилом.

У коментарі для проєкту "Наодинці з Гламуром" артист пояснив, що вирішив провести час із найріднішими та показати синові атмосферу закулісся. За словами Бобула, дружина нечасто буває на подібних заходах, тому цього разу він вирішив узяти родину із собою.

Син Іво Бобула Данило. Фото: скріншот з "Наодинці з Гламуром"

Дружина і син Іво Бобула. Фото: скріншот з "Наодинці з Гламуром"

Що відомо про дружину та дітей Іво Бобула

Попри те, що сам Бобул — публічна людина, про його дружину відомо небагато. Наталія не належить до світу шоубізнесу та працює психологинею.

Іво Бобул з дружиною Наталією

На початку сімейного життя Іво хотів, аби дружина повністю присвятила себе родині. Він навіть був проти того, щоб вона працювала, вважаючи, що головне її покликання — виховання сина та домашній затишок. Згодом Наталія повернулася до професійної діяльності.

Познайомилося майбутнє подружжя у 90-х, у ресторані, коли Бобул був у шлюбі з Лілією Сандулесу. Співак звернув увагу на жінку, а вона була там з іншим чоловіком.

Сьогодні Данилові вже 23 роки. Юнак навчається на четвертому курсі університету і здобуває освіту в галузі міжнародних відносин.

Син Бобула Данило кілька років тому. Фото: скріншот з відео "Сніданок з 1+1"

Загалом Іво Бобул є батьком трьох дітей. Від попередніх стосунків він має доньку Людмилу, яка живе у Чернівцях, та старшого сина Руслана. Останній уже багато років мешкає і працює у США. Крім того, співак уже має трьох онучок.

Раніше "Телеграф" ділився мемами з Іво Бобулом. Ми пригадали найяскравіші та найкумедніші події з народним артистом України.