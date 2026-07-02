Запрещал жене работать: что известно о семье Иво Бобула

Семья артиста крайне редко появляется на публике

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Народный артист Украины Иво Бобул, который заметно похудел, принадлежит к тем знаменитостям, которые не любят выставлять личную жизнь напоказ. Впрочем, на днях певец сделал исключение и появился на концерте "Музыкальной платформы Украины" вместе с супругой Наталией и младшим сыном Данилой.

В комментарии для проекта "Наедине с Гламуром" артист объяснил, что решил провести время с самыми родными и показать сыну атмосферу закулисья. По словам Бобула, жена нечасто бывает на подобных мероприятиях, поэтому в этот раз он решил взять семью с собой.

Сын Иво Бобула Даниил. Фото: скриншот из "Наедине с Гламуром"

Жена и сын Иво Бобула. Фото: скриншот из "Наедине с Гламуром"

Что известно о жене и детях Иво Бобула

Несмотря на то, что сам Бобул публичный человек, о его жене известно немного. Наталья не относится к миру шоу-бизнеса и работает психологом.

Иво Бобул с женой Натальей

В начале семейной жизни Иво хотел, чтобы жена полностью посвятила себя семье. Он даже был против того, чтобы она работала, считая, что ее главное призвание — воспитание сына и домашний уют. Позже Наталья вернулась в профессиональную деятельность.

Познакомились будущие супруги в 90-х, в ресторане, когда Бобул был в браке с Лилией Сандулесу. Певец обратил внимание на женщину, а она была там с другим мужчиной.

Сегодня Данилу уже 23 года. Юноша учится на четвертом курсе университета и получает образование в области международных отношений.

Сын Бобула Даниил несколько лет назад. Фото: скриншот с видео "Завтрак с 1+1"

В общем, Иво Бобул является отцом троих детей. От предыдущих отношений у него есть дочь Людмила, живущая в Черновцах, и старший сын Руслана. Последний уже много лет живет и работает в США. Кроме того, у певца уже трое внучек.

Ранее "Телеграф" делился мемами с Иво Бобулом. Мы вспомнили яркие и забавные события с народным артистом Украины.