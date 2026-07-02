Запрещал жене работать: что известно о семье Иво Бобула
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Семья артиста крайне редко появляется на публике
Народный артист Украины Иво Бобул, который заметно похудел, принадлежит к тем знаменитостям, которые не любят выставлять личную жизнь напоказ. Впрочем, на днях певец сделал исключение и появился на концерте "Музыкальной платформы Украины" вместе с супругой Наталией и младшим сыном Данилой.
В комментарии для проекта "Наедине с Гламуром" артист объяснил, что решил провести время с самыми родными и показать сыну атмосферу закулисья. По словам Бобула, жена нечасто бывает на подобных мероприятиях, поэтому в этот раз он решил взять семью с собой.
Что известно о жене и детях Иво Бобула
Несмотря на то, что сам Бобул публичный человек, о его жене известно немного. Наталья не относится к миру шоу-бизнеса и работает психологом.
В начале семейной жизни Иво хотел, чтобы жена полностью посвятила себя семье. Он даже был против того, чтобы она работала, считая, что ее главное призвание — воспитание сына и домашний уют. Позже Наталья вернулась в профессиональную деятельность.
Познакомились будущие супруги в 90-х, в ресторане, когда Бобул был в браке с Лилией Сандулесу. Певец обратил внимание на женщину, а она была там с другим мужчиной.
Сегодня Данилу уже 23 года. Юноша учится на четвертом курсе университета и получает образование в области международных отношений.
В общем, Иво Бобул является отцом троих детей. От предыдущих отношений у него есть дочь Людмила, живущая в Черновцах, и старший сын Руслана. Последний уже много лет живет и работает в США. Кроме того, у певца уже трое внучек.
Ранее "Телеграф" делился мемами с Иво Бобулом. Мы вспомнили яркие и забавные события с народным артистом Украины.