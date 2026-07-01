Через два роки очікувань та переїзду до США: переможець "Холостячки" Еллерт розповів, як став "виїздним"

Гуморист виїхав з України ще у 2022 році

Український сценарист, комік та переможець "Холостячки" Олександр Еллерт, який після початку повномасштабної війни залишив Україну та оселився у США, повідомив про важливу зміну у своєму житті. Артист отримав американську грін-карту, офіційно ставши постійним резидентом країни.

Про це Еллерт розповів у своїх соцмережах, де показав документи та поділився історією оформлення статусу. За його словами, шлях до отримання грін-карти виявився набагато довшим, ніж він очікував. Процедура тривала близько двох років, за цей час комік змінив кількох юристів і витратив на оформлення кілька тисяч доларів.

Еллерт пожартував, що після стількох зусиль омріяний документ зрештою знайшовся під стосом інших паперів. Також він іронічно зазначив, що поки чекав на рішення, встиг втратити чимало професійних можливостей, зокрема виступи в різних країнах та потенційний стендап-тур Європою. Водночас тепер, після отримання статусу постійного резидента, він зможе значно вільніше працювати у США.

Також артист розповів, що під час підготовки документів йому знадобилися його старі дипломи, грамоти та нагороди, які багато років зберігала мама. Саме вони стали одним із доказів професійних досягнень під час оформлення візи для людей із визначними здібностями, що зрештою відкрила шлях до отримання грін-карти.

Комік навіть пригадав власний творчий шлях — все почалося ще у восьмому класі, коли він виступав у шкільному КВК. Після цього були студентські та професійні ліги, робота сценаристом, а згодом — співпраця зі студією "Квартал 95". Тепер же Еллерт заявив, що планує продовжувати кар'єру вже англійською мовою.

Чому Олександр Еллерт опинився у США

Після початку повномасштабного вторгнення Росії комік певний час залишався в Україні, однак уже влітку 2022 року виїхав за кордон. Його від'їзд тоді викликав дискусії в соцмережах, адже багато українців цікавилися, на яких підставах артист перетнув кордон під час воєнного стану.

Олександр Еллерт. Фото: instagram.com/ellert_a

Сам Еллерт пояснював, що перебуває у США і перетнув кордон законно.Там він продовжив займатися творчістю, виступав із концертами для української діаспори, працював над новими гумористичними проєктами та поступово розпочав розвиток кар'єри на американському ринку.

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