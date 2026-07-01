Через два года ожиданий и переезда в США: победитель "Холостячки" Эллерт рассказал, как стал "выездным"

Юморист выехал из Украины еще в 2022 году

Украинский сценарист, комик и победитель "Холостячки" Александр Эллерт, после начала полномасштабной войны покинувший Украину и поселившийся в США, сообщил о важном изменении в своей жизни. Артист получил американскую грин-карту, официально став постоянным резидентом страны.

Об этом рассказал в своих соцсетях, где показал документы и поделился историей оформления статуса. По его словам, путь к получению грин-карты оказался гораздо длиннее, чем он ожидал. Процедура длилась около двух лет, за это время комик сменил нескольких юристов и потратил на оформление несколько тысяч долларов.

Эллерт пошутил, что после стольких усилий документ в конце концов нашелся под кипой других бумаг. Также он иронично отметил, что пока ожидал решения, успел потерять немало профессиональных возможностей, в том числе выступления в разных странах и потенциальный стендап-тур по Европе. В то же время, теперь, после получения статуса постоянного резидента, он сможет значительно свободнее работать в США.

Также артист рассказал, что во время подготовки документов ему понадобились его старые дипломы, грамоты и награды, много лет хранившие мама. Именно они стали одним из доказательств профессиональных достижений при оформлении визы для людей с выдающимися способностями, что в конце концов открыло путь к получению грин-карты.

Комик даже вспомнил свой творческий путь — все началось еще в восьмом классе, когда он выступал в школьном КВН. После этого были студенческие и профессиональные лиги, работа сценаристом, а затем сотрудничество со студией "Квартал 95". Теперь же Эллерт заявил, что планирует продолжать карьеру на английском языке.

Почему Александр Эллерт оказался в США

После начала полномасштабного вторжения России комик некоторое время оставался в Украине, однако уже летом 2022 уехал за границу. Его отъезд тогда вызвал дискуссии в соцсетях, ведь многие украинцы интересовались, на каких основаниях артист пересек границу во время военного положения.

Александр Эллерт. Фото: instagram.com/ellert_a

Сам Эллерт объяснял, что находится в США и пересек границу законно. Там он продолжил заниматься творчеством, выступал с концертами для украинской диаспоры, работал над новыми юмористическими проектами и постепенно приступил к развитию карьеры на американском рынке.

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