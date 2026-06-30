Після розлучення з депутатом зі "Слуги народу:" акторка Саліванчук повідомила про нові стосунки

Зірка майже 4 роки була одна

Відома українська акторка Анна Саліванчук, яка у 2024 році повідомила про розлучення з народним депутатом від партії "Слуга народу" Олександром Божковим, вперше зізналася, що її серце знову не вільне. Зірка натякнула на нові стосунки.

Про зміни в особистому житті артистка розповіла під час випадкової зустрічі з київським блогером o_prepodobnyi, який знімає відео з перехожими та розпитує їх про стосунки.

У кадрі Саліванчук з'явилася разом зі своїм давнім другом Денисом Тарасовим. Як зізналися вони самі, знайомі вже 24 роки.

Під час розмови блогер поцікавився, чи перебуває акторка у стосунках. Анна несподівано відповіла ствердно. "Так", — сказала Саліванчук.

Згодом вона уточнила, що після розлучення довгий час була сама. "Три з половиною роки в мене не було стосунків. Тільки зараз щось схоже на стосунки", — зізналася Анна.

Хто саме став обранцем акторки, вона не розкрила. Жодних подробиць про нового чоловіка Саліванчук також не повідомила.

Нагадаємо, Анна Саліванчук 8 років перебувала у шлюбі з народним депутатом Олександром Божковим. У подружжя народилося двоє синів — Гліб та Микита. Про розлучення акторка повідомила у 2024 році, зазначивши, що вони з чоловіком вже тривалий час не жили разом.

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