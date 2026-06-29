Хто вона? У мережі розсекретили дівчину, з якою цілувався Володимир Дантес (фото)

Фани вирахували її сторінку в соцмережах

Після того як Володимир Дантес заінтригував прихильників кадрами поцілунків з таємничою незнайомкою, у соцмережах буквально розпочалося власне "розслідування". Користувачі взялися з'ясовувати, хто ж та дівчина, яку співак вирішив не показувати повністю, і вже мають свою головну версію.

За спостереженнями користувачів мережі, ймовірною новою обраницею артиста може бути дівчина з Instagram-акаунтом anastasia_nepravda. Саме її профіль уважні фанати нібито помітили серед підписок Дантеса.

Ймовірна нова кохана Дантеса. Фото: instagram

Ймовірна нова кохана Дантеса. Фото: instagram

Додаткового ажіотажу історії додав блогер Сергій Халус. У своєму Telegram-каналі він натякнув, що знає, про кого йдеться, однак імені не назвав. "Ну Дантесу пощастило з новою дівчиною! Вона супер і дуже гарна)", – написав він.

Після цього підписники почали активно пропонувати власні версії у коментарях. Один із користувачів опублікував скріншот профілю іншої дівчини, однак Халус швидко відреагував, коротко відповівши: "це не вона)".

Водночас коли в коментарях з'явився ще один скріншот – уже з профілем anastasia_nepravda, блогер жодним чином не прокоментував це припущення. Проте він опублікував скріншот зі сторіс без нікнейму, де вже нова дівчина привітала Дантеса з днем народження, проте і там немає її обличчя.

Сам Дантес також не поспішає розкривати інтригу. Після розриву з Дашею Кацуріною співак майже не коментував особисте життя, а остання публікація лише підігріла цікавість його шанувальників. На оприлюднених кадрах артист показав лише поцілунки з незнайомкою, але обличчя дівчини не видно.

Раніше "Телеграф" розповідав, як насправді звати Дантеса. Не всі знають, що це сценічний псевдонім, а не справжнє прізвище артиста.