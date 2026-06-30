После развода с депутатом из "Слуги народа:" актриса Саливанчук сообщила о новых отношениях

Звезда почти 4 года была одна

Известная украинская актриса Анна Саливанчук, которая в 2024 году сообщила о разводе с народным депутатом от партии "Слуга народа" Александром Божковым, впервые призналась, что ее сердце снова не свободно. Звезда намекнула на новые отношения.

Об изменениях в личной жизни артистка рассказала во время случайной встречи с киевским блоггером o_prepodobnyi, который снимает видео с прохожими и расспрашивает об отношениях.

В кадре Саливанчук появилась вместе со своим давним другом Денисом Тарасовым. Как признались они сами, знакомы уже 24 года.

Во время разговора блогер поинтересовался, находится ли актриса в отношениях. Анна неожиданно ответила утвердительно. "Да", — сказала Саливанчук.

Впоследствии она уточнила, что после развода долгое время была одна. "Три с половиной года у меня не было отношений. Только сейчас что-то похожее на отношения", — призналась Анна.

Кто именно стал избранником актрисы, она не раскрыла. Никаких подробностей о новом муже Саливанчук также не сообщила.

Напомним, Анна Саливанчук 8 лет состояла в браке с народным депутатом Александром Божковым. У супругов родились два сына — Глеб и Никита. О разводе актриса сообщила в 2024 году, отметив, что они с мужем уже долгое время не жили вместе.

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