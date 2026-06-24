Не витримала постійного страху: Тоня Матвієнко зізналася, чому її 27-річна донька виїхала з України

Дівчина оформила статус біженки

Старша донька Тоні Матвієнко Уляна вже кілька місяців живе за кордоном. Як розповіла артистка, 27-річна дівчина переїхала до Німеччини та оформила статус біженки через постійний стрес і переживання, пов'язані з війною в Україні.

Про це співачка повідомила в коментарі проєкту "Наодинці з Гламуром". За словами Матвієнко, рішення далося доньці непросто, однак у певний момент вона зрозуміла, що більше не може жити в постійному страху.

Наразі Уляна мешкає в Берліні, де вже встигла облаштувати своє життя. За словами Тоні Матвієнко, донька працює, адаптується до нових умов і почувається добре.

Донька Тоні Матвієнко Уляна

Попри відстань, родина підтримує тісний зв'язок. Співачка каже, що намагається якомога частіше бачитися з донькою. Нещодавно Уляна навіть приїжджала до Львова, де зустрілася з мамою.

"У неї дуже добре, вона зараз живе в Берліні, працює. Уже півроку, як виїхала, поїхала з України, але я намагаюся частіше з нею зустрічатися. Вона у Львів недавно приїжджала, так що все добре", — повідомила артистка

Важка втрата для родини

Останні роки стали непростими для родини Матвієнків не лише через війну. У жовтні 2023 року померла легендарна українська співачка Ніна Матвієнко. Раніше Уляна зізнавалася, що дуже болісно пережила втрату бабусі. Родина до останнього сподівалася на покращення її стану, однак хвороба виявилася сильнішою.

Тоня Матвієнко, Ніна Матвєнко та Уляна. Фото: соцмережі

Онука артистки згадувала, що навіть у лікарні Ніна Матвієнко не втрачала оптимізму та намагалася підтримувати близьких. Саме ці спогади залишилися для Уляни особливо цінними.

Тим часом молодша донька Тоні Матвієнко — 10-річна Ніна — продовжує жити в Україні разом із батьками. Сама співачка після початку повномасштабного вторгнення певний час перебувала за кордоном, однак навесні 2023 року повернулася додому.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Міка Ньютон зізналася, що втратила дитину. За словами виконавиці, після ЕКЗ вона завагітніла, однак лікарі згодом повідомили, що вагітність перестала розвиватися.