"Зірка" впала, а вокал — ні: Сєдокова епічно рухнула на сцені й осоромилася з фонограмою

Співачка зганьбилася на власному виступі

Російська співачка українського походження Анна Сєдокова, яку нещодавно не впізнали на архівному фото "ВІА Гри", під час одного з виступів просто рухнула на сцену. Напевно, так "зірка" вирішила протестувати на міцність власну сукню та сценічне обладнання.

Все почалося доволі мирно — до співачки з букетом квітів підійшов шанувальник. Сєдокова почала задкувати, бо, мабуть, злякалася його, але заплуталася у власній сукні і полетіла просто на апаратуру. Про це повідомляють росЗМІ.

На допомогу кинулися одразу двоє чоловіків — шанувальник із квітами та музикант. Але найцікавіше сталося не під час падіння.

Поки артистка знайомилася зі сценою в горизонтальному положенні, а мікрофон перебував далеко від її обличчя, вокал у колонках продовжував звучати так, ніби нічого не сталося. Без збитого дихання, без паузи, без найменшого натяку на форс-мажор.

Після "порятунку" ситуація не стала менш дивною. Фанат спробував обійняти артистку, але та різко змінила траєкторію руху і почала віддалятися від нього сценою. Квіти вона все ж прийняла, а точніше просто вирвала їх із рук чоловіка і виглядала переляканою.

Зрештою Сєдокова прийняла увагу шанувальника, після того як той став перед нею на коліна. Співачка навіть потанцювала з ним на сцені.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Сєдокову звинувачували у смерті колишнього чоловіка. Вже тоді вона вже знайшла нове кохання.