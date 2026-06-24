Не выдержала постоянного страха: Тоня Матвиенко призналась, почему ее 27-летняя дочь выехала из Украины

Девушка оформила статус беженца

Старшая дочь Тони Матвиенко Ульяна уже несколько месяцев живет за границей. Как рассказала артистка, 27-летняя девушка переехала в Германию и оформила статус беженца из-за постоянного стресса и переживаний, связанных с войной в Украине.

Об этом певица сообщила в комментарии к проекту "Наедине с Гламуром". По словам Матвиенко, решение далось дочери непросто, однако в какой-то момент она поняла, что больше не может жить в постоянном страхе.

В настоящее время Ульяна живет в Берлине, где уже успела обустроить свою жизнь. По словам Тони Матвиенко, дочь работает, адаптируется к новым условиям и чувствует себя хорошо.

Дочь Тони Матвиенко Ульяна

Несмотря на расстояние семья поддерживает тесную связь. Певица говорит, что старается как можно чаще видеться с дочерью. Недавно Ульяна даже приезжала во Львов, где встретилась с матерью.

"У нее очень хорошо, она сейчас живет в Берлине, работает. Уже полгода, когда уехала, уехала из Украины, но я стараюсь чаще с ней встречаться. Она во Львов недавно приезжала, так что все хорошо", — сообщила артистка

Тяжелая потеря для семьи

Последние годы стали непростыми для семьи Матвиенко не только из-за войны. В октябре 2023 умерла легендарная украинская певица Нина Матвиенко. Ранее Ульяна признавалась, что очень болезненно пережила потерю бабушки. Семья до последнего надеялась на улучшение ее состояния, однако болезнь оказалась сильнее.

Тоня Матвиенко, Нина Матвенко и Ульяна. Фото: соцсети

Внучка артистки вспоминала, что даже в больнице Нина Матвиенко не теряла оптимизма и пыталась поддерживать близких. Именно эти воспоминания остались для Ульяны особенно ценными.

Тем временем, младшая дочь Тони Матвиенко — 10-летняя Нина — продолжает жить в Украине вместе с родителями. Сама певица после начала полномасштабного вторжения некоторое время находилась за границей, однако весной 2023 вернулась домой.

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