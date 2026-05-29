Карма за виступ із росіянами? Зірка Ріккі Мартіна у Голлівуді виглядає жахливо (фото)

Частина плити просто провалилася всередину

На Алеї слави в Голлівуді пошкодили зірку одного із найпопулярніших латиноамериканських артистів Рікі Мартіна. На плиті видно великі тріщини, відколотий шматок покриття і серйозне пошкодження центральної частини зірки з емблемою музичної індустрії.

Про це повідомляє кореспондентка "Телеграфу", який зробив фото пошкодженої зірки. Вперше дії вандалів помітили ще у лютому 2026 року на Hollywood Boulevard у Лос-Анджелесі.

Зірка Рікі Мартіна на Алеї слави пошкоджена. Фото: Телеграф

На фото видно, що частина покриття буквально провалилася всередину. Чи це наслідок умисного пошкодження, чи банальний "вік" Алеї слави — питання поки відкрите.

До слова, навесні 2026 року артист розважав гостей разом із Максимом Галкіним та Валерієм Меладзе на розкішному весіллі в Монако. Тоді Рікі Мартін заробив приблизно 1,5 мільйона доларів.

До речі, сама Алея слави давно має проблеми зі станом покриття. У США не раз звертали увагу, що багато зірок потребують ремонту через тріщини, навантаження від натовпу туристів та регулярні акти вандалізму. Особливо це стосується найпопулярніших імен, біля яких постійно фотографуються люди

Зірка Рікі Мартіна на Алеї слави у 2017 році. Фото: Getty Images

Зірка Рікі Мартіна з’явилася на Hollywood Walk of Fame ще 16 жовтня 2007 року. Тоді артист отримав її за внесок у музичну індустрію та світову популяризацію латинської попмузики. На церемонію відкриття прийшли сотні фанатів.

