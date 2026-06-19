Зірка Голлівуду Енн Гетевей вагітна втретє: що відомо про чоловіка 43-річної акторки

Зіркове подружжя вже має двох дітей

Голлівудська зірка, володарка премії "Оскар" та зірка фільмів "Диявол носить Prada" і "Знедолені" Енн Гетевей поділилася радісною новиною — акторка вагітна. 43-річна знаменитість чекає на третю дитину,

У новому відео в Instagram Гетевей постала у легкій білій сукні, ніжно обіймаючи вже помітний округлий животик. Відео супроводжувала романтична композиція Baby I'm Yours американської співачки Барбари Льюїс.

До слова, раніше Гетевей відверто говорила про труднощі на шляху до материнства та зізнавалася, що обидві попередні вагітності не були для неї простими. Також у 2024 році зірка зізналася, що у 2015-му пережила викидень.

Що відомо про чоловіка Енн Гетевей та їхніх дітей

Майбутня дитина стане третьою для акторки та її чоловіка Адама Шульмана. Подружжя вже виховує двох синів — Джонатана, який з'явився на світ у 2016 році, та молодшого Джека, народженого у 2019-му. Попри світову популярність акторки, подружжя ретельно оберігає дітей від зайвої уваги публіки та рідко показує їх у соцмережах.

Енн Гетевей та Адам Шульман. Фото: Getty Images

Історія кохання Енн Гетевей та Адама Шульмана розпочалася у 2008 році. За словами самої акторки, вона закохалася з першого погляду і майже одразу зрозуміла, що зустріла чоловіка свого життя. Через чотири роки закохані зіграли камерне весілля в Каліфорнії.

Енн Гетевей та Адам Шульман. Фото: Getty Images

Сам Адам був актором, а згодом став продюсером. Чоловік Енн також є співзасновником бренду прикрас.

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