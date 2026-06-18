Як кілька квартир у Києві: український блогер Тимошенко похвалився покупкою спорткару

Блогер зізнався, що це була його мрія

Український блогер та інтерв'юер Василь Тимошенко, який мешкає у Варшаві, похвалився здійсненням давньої мрії. Він придбав легендарний спорткар Porsche 911 GT3, який коштує, як кілька квартир у Києві.

Про нове авто блогер повідомив у соцмережах, опублікувавши емоційний допис. За словами Тимошенка, мрія про такий автомобіль зародилася ще у підлітковому віці, коли йому було 15-17 років.

"Це наче логічне закриття гештальту, який відкрився тоді, коли все тільки починалося", — написав він

За даними офіційного сайту Porsche, новий 911 GT3 2026 модельного року у США коштує від 235,8 тисячі доларів (близько 10 мільйонів гривень), а в Німеччині стартова ціна становить близько 209 тисяч євро. Залежно від комплектації та додаткових опцій вартість може бути значно вищою.

Porsche 911 GT3. Фото: porsche.com

Таким чином, спорткар, який придбав Василь Тимошенко, може коштувати суму, співставну з ціною кількох квартир у Києві. За даними сайту OLX, за понад три мільйони гривень можна знайти варіанти з ремонтом на лівому березі столиці.

Сам блогер зазначив, що не збирається довго святкувати покупку. Після одного дня відпочинку він планує знову повернутися до роботи.

Символічно, що до свого відео Тимошенко обрав композицію Каньє Веста. За його словами, саме під музику американського репера він роками засинав, уявляючи життя, про яке колись лише мріяв.

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