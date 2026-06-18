Как несколько квартир в Киеве: украинский блогер Тимошенко похвастался покупкой спорткара

Блогер признался, что это была его мечта

Украинский блогер и интервьюер Василий Тимошенко, проживающий в Варшаве, похвастался исполнением давней мечты. Он приобрел легендарный спорткар Porsche 911 GT3, который стоит как несколько квартир в Киеве.

О новом авто блогер сообщил в соцсетях, опубликовав эмоциональный пост. По словам Тимошенко, мечта о таком автомобиле зародилась еще в подростковом возрасте, когда ему было 15-17 лет.

"Это как логическое закрытие открывшегося гештальта тогда, когда все только начиналось", — написал он

По данным официального сайта Porsche, новый 911 GT3 2026 модельного года в США стоит от 235,8 тысяч долларов (около 10 миллионов гривен), а в Германии стартовая цена составляет около 209 тысяч евро. В зависимости от комплектации и дополнительных опций стоимость может быть значительно выше.

Porsche 911 GT3. Фото: porsche.com

Таким образом, спорткар, приобретенный Василием Тимошенко, может стоить сумму, сопоставимую с ценой нескольких квартир в Киеве. По данным сайта OLX, более чем за три миллиона гривен можно найти варианты с ремонтом на левом берегу столицы.

Сам блогер отметил, что не собирается долго праздновать покупку. После одного дня отдыха он планирует снова вернуться к работе.

Символично, что к своему видео Тимошенко избрал композицию Канье Веста. По его словам, именно под музыку американского рэпера он годами засыпал, представляя жизнь, о которой когда-то только мечтал.

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