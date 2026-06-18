"Мине 9 місяців і всі дізнаються": блогерка Світуля з Привозу вразила зізнанням про вагітність

Зірка TikTok не боїться жодних труднощів

Відома одеська блогерка та зірка соцмереж Світлана, яку українці знають як Світлану з Привозу, зізналася, що досі не відмовилася від мрії народити спільну дитину зі своїм коханим Сашею. Ба більше, знаменитість запевняє, що готова стати мамою навіть у зрілому віці.

Відвертим зізнанням Світлана поділилася в інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк. Ведуча нагадала, що під час попередньої розмови блогерка розповідала про бажання мати спільну дитину з обранцем, однак тоді здійснити задум не вдалося.

У відповідь Світлана сказала що її погляди не змінилися. За її словами, якби вона дізналася про вагітність зараз, то без вагань народжувала б. Нині блогерці 47 років.

"Навіть якщо мені буде 47 чи 50 років, я б народила. Люди й у 55 стають батьками. У житті все може бути. Уявіть, після цього інтерв'ю мине дев'ять місяців, а всі дізнаються, що Світулічка народила", — поділилася вона

При цьому блогерка запевнила, що зовсім не боїться труднощів, пов'язаних із материнством. Світлана згадала, що в молодості переживала непрості часи та була змушена економити буквально на всьому, але це не завадило їй виховувати дитину.

За словами знаменитості, вона переконана, що поява малюка стала б великою радістю для всієї родини. Саме тому питання віку її зовсім не лякає.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилася Наталія Могилевська до та після схуднення. Зірка скинула 25 кілограмів.