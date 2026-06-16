У Польщі підпалили ресторан скандального українського блогера: що відомо

Заклад відкрився після початку великої війни в Україні

У столиці Польщі невідомі влаштували підпал ресторану Mur Mur, який належить українському блогеру Олександру Слобоженку. Інцидент стався в ніч проти 15 червня.

За попередньою інформацією, двоє чоловіків у масках спершу оглянули територію біля закладу, після чого проникли всередину, зламавши двері. Згодом вони, ймовірно, облили приміщення легкозаймистою речовиною та влаштували пожежу.

Момент нападу зафіксували камери відеоспостереження. На записах видно, що після підпалу один із чоловіків ненадовго повернувся до ресторану, імовірно, щоб подивитися на наслідки своїх дій або зафіксувати їх. Про це повідомив сам Олександр Слобоженко, який опублікував відео з місця події.

Заклад Слобоженка у Варшаві підпалити. Фото: instagram.com/alex_slobozhenko

Заклад Слобоженка у Варшаві підпалили. Фото: instagram.com/alex_slobozhenko

Заклад Слобоженка у Варшаві підпалили. Фото: instagram.com/alex_slobozhenko

Наразі офіційної інформації про мотиви зловмисників немає. Також не повідомлялося про затримання підозрюваних. Обставини інциденту з'ясовують правоохоронці.

Заклад Слобоженка у Варшаві підпалили. Фото: instagram.com/alex_slobozhenko

Ресторан Mur Mur Слобоженко відкрив у Варшаві після початку повномасштабної війни. Заклад позиціонувався як місце з сучасною кухнею та швидко став популярним серед українців, які живуть у Польщі.

Наслідки підпалу ресторану Слобоженка

Раніше "Телеграф" розповідав, що Слобоженко, якого шукають за несплату податків, показав годинник за ціною квартири. Блогер носить аксесуар преміального швейцарського бренду.