Леся Нікітюк показала, як переживала нічний обстріл Києва: після тривожного відео телеведуча зникла зі сторіс

Зірка спустилася по підземного паркінгу, але там все було в диму

У ніч на 15 червня відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як провела ніч під час чергової масованої атаки Росії на Київ. Зірка поділилася емоційним відео у своїх соцмережах, на якому було помітно, що вона неабияк налякана.

На короткому ролику в Insta-stories Нікітюк прикриває обличчя рукою. На екрані з'явився напис: "Паркінг-3. Все вже в диму".

Судячи з кадрів, знаменитість перебувала в укритті. На відео Леся виглядала схвильованою та розгубленою. Після цієї публікації нових сторіс чи будь-яких повідомлень від ведучої більше не з'являлося, тож шанувальники поки не знають, як вона почувається після пережитої ночі.

Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нікітюк не стала детально розповідати про ситуацію. Однак кілька слів та саме відео передали атмосферу, яку довелося пережити багатьом мешканцям столиці.

Що відомо про атаку на Київ у ніч на 15 червня

У ніч проти 15 червня російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку на Україну. Одним із головних напрямків удару став Київ. Ворог застосував безпілотники, а також ракети різних типів.

За даними рятувальників та міської влади, у столиці пошкодження та пожежі були зафіксовані майже в усіх районах міста. Рятувальні служби працювали приблизно на пів сотні локацій. Через удари частина киян залишилася без електропостачання.

Під час атаки зазнали пошкоджень історичні та культурні об'єкти. Зокрема, виникла пожежа на території Києво-Печерської лаври, а удару зазнала кіностудія імені Олександра Довженка, де було знищено частину унікальної колекції костюмів.

Палав дах Успенського собору. Фото: Ян Доброносов

Раніше "Телеграф" розповідав, що під ударами був не лише Київ. Росіяни обстрілювали цієї ночі Суми, Дніпро, Харків, де під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло п'ятеро рятувальників ДСНС, ще щонайменше п'ятеро – поранено.