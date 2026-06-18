"Пройдет 9 месяцев и все узнают": блогерша Светуля из Привоза поразила признанием о беременности

Звезда TikTok не боится никаких трудностей

Известная одесская блогерша и звезда соцсетей Светлана, которую украинцы знают как Светулю из Привоза, призналась, что до сих пор не отказалась от мечты родить совместного ребенка со своим любимым Сашей. Более того, знаменитость уверяет, что готова стать мамой даже в зрелом возрасте.

Откровенным признанием Светлана поделилась в интервью журналистке Алине Доротюк. Ведущая напомнила, что во время предварительного разговора блогерша рассказывала о желании иметь общего с избранником ребенка, однако тогда осуществить замысел не удалось.

В ответ Светлана сказала, что ее взгляды не изменились. По ее словам, если бы она узнала о беременности сейчас, то без колебаний рожала бы. В настоящее время блогерше 47 лет.

"Даже если мне будет 47 или 50 лет, я родила бы. Люди и в 55 становятся родителями. В жизни все может быть. Представьте, после этого интервью пройдет девять месяцев, а все узнают, что Светуличка родила", — поделилась она

При этом блогерша заверила, что совсем не боится трудностей, связанных с материнством. Светлана вспомнила, что в молодости переживала непростые времена и вынуждена была экономить буквально на всем, но это не помешало ей воспитывать ребенка.

По словам знаменитости, она уверена, что появление малыша стало бы большой радостью для всей семьи. Вот почему вопрос возраста ее совсем не пугает.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменилась Наталья Могилевская до и после похудения. Звезда сбросила 25 кг.