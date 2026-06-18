Два шлюби зі зрадами і молодша на 17 років кохана: що відомо про особисте життя Пономарьова

Від різних шлюбів артист має трьох дітей

Український співак Олександр Пономарьов, який роками оберігав особисте життя від сторонніх очей, несподівано дав привід для нових обговорень. Артист уперше опублікував спільне фото зі своєю концертною директоркою Софією, яку вже давно називають його обраницею.

Пономарьов майже перестав говорити про особисте після двох гучних розлучень. Проте артист підтверджував, що перебуває у серйозних стосунках і щасливий у них. Також він зізнавався, що не виключає нового офіційного шлюбу після завершення війни.

Перший шлюб Пономарьова без кохання

Першою дружиною співака була продюсерка Олена Мозгова. Їхній союз тривав близько десяти років. У шлюбі народилася донька Євгенія, а сам Пономарьов виховував і старшу доньку Мозгової Зою як рідну і навіть вдочерив її.

Олександр Пономарьов та Олена Мозгова з донькою. Фото з відкритих джерел

За 10 років стосунків подружжя розлучилося. І Олена, і Олександр зізнавалися, що між ними не було кохання. За словами продюсерки, вони були не чоловіком і дружиною, а партнерами. Пономарьов розповідав, що причиною розриву стали зради.

Олександр Пономарьов з названою донькою Зоєю. Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Другий шлюб Пономарьова

Другий шлюб Пономарьов уклав із Вікторією Мартинюк. Вони одружилися, коли дівчина навчаася на п'ятому курсі університету КНУ імені Шевченка. За пів року у пари народився син Олександр.

Олександр Пономарьов та Вікторія Мартинюк

Однак і цей союз не виявився довговічним. Подружжя розійшлося у 2010 році фактично через ультиматум, який поставила йому Вікторія. Вона сказала обирати між донькою Олександра Зоєю, яка жила з ним, і нею. Це і стало причиною розриву. Проте також було відомо про численні зради з боку співака.

Нова кохана Пономарьова

Ще торік Олександр Пономарьов підтвердив, що його серце зайняте, однак особу коханої тоді вирішив не розкривати. Втім, як стверджував Юрій Горбунов інтерв'ю YouTube-проекту ТСН "Наодинці" влітку 2025-го, Пономарьов вже 10 років перебуває у шлюбі.

За даними джерел із оточення співака, він перебуває у стосунках зі своєю концертною директоркою Софією, яка молодша за нього на 17 років. Повідомлялося, що пара мешкає разом у будинку Пономарьова на Лівому березі Дніпра в Києві.

Пономарьо показав ймовірну кохану жінку. Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Раніше "Телеграф" розповідав, що у родині Паіла Зіброва сталося горе. Артист попрощався з тим, хто був поруч 12 років.