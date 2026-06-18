Два брака с изменами и младшая на 17 лет любимая: что известно о личной жизни Пономарева

От разных браков артист имеет троих детей

Украинский певец Александр Пономарев, годами оберегавший личную жизнь от посторонних глаз, неожиданно дал повод для новых обсуждений. Артист впервые опубликовал совместное фото со своей концертным директором Софией, которую уже давно называют его избранницей.

Пономарев почти перестал говорить о личном после двух громких разводов. Однако артист подтверждал, что находится в серьезных отношениях и счастлив в них.

Первый брак Пономарева без любви

Первой женой певца была продюсер Елена Мозговая. Их союз длился около десяти лет. В браке родилась дочь Евгения, а сам Пономарев воспитывал и старшую дочь Мозговой Зою как родную и даже удочерил ее.

Александр Пономарев и Елена Мозговая с дочерью. Фото из открытых источников

За 10 лет отношений супруги развелись. И Елена, и Александр признавались, что между ними не было любви. По словам продюсерши, они были не мужем и женой, а партнерами. Пономарев рассказывал, что причиной разрыва стали измены.

Александр Пономарев с названной дочерью Зоей. Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Второй брак Пономарева

Второй брак Пономарев заключил с Викторией Мартынюк. Они вышли поженились, когда девушка училась на пятом курсе университета КНУ имени Шевченко. Через пол года у пары родился сын Александр.

Александр Пономарев и Виктория Мартынюк

Однако и этот союз не оказался долговечным. Супруги разошлись в 2010 году фактически из-за ультиматума, который поставила ему Виктория. Она сказала выбирать между дочкой Александра Зоей, которая жила с ним и ею. Это и послужило причиной разрыва. Однако также было известно о многочисленных изменах со стороны певца.

Новая любимая Пономарева

Еще в прошлом году Александр Пономарев подтвердил, что сердце его занято, однако личность любимой тогда решил не раскрывать. Впрочем, как утверждал Юрий Горбунов интервью YouTube-проекту ТСН "Наедине" летом 2025-го, Пономарев уже 10 лет состоит в браке.

По данным источников из окружения певца, он находится в отношениях со своей концертной директором Софией, которая младше его на 17 лет. Сообщалось, что пара проживает вместе в доме Пономарева на Левом берегу Днепра в Киеве.

Пономарьо показал вероятную любимую женщину. Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в семье Паила Зиброва произошло горе. Артист простился с тем, кто был рядом 12 лет.