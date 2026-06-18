"Є гроші, але немає мізків": Мудрик вляпався в черговий скандал

Гравець все частіше потрапляє у неприємні історії

Український сегмент Інтернету відреагував на черговий скандал із вінгером "Челсі" та збірною України Михайлом Мудриком. На футболіста подали багатомільйонний позов.

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Про це в коментарі sport-express.ua розповів засновник компанії JJDS Management Limited Феміс Сегіров. Саме він позивається до Мудрика в британському суді.

За словами Сегірова, Мудрик підписав контракт із JJDS Management Limited перед своїм переходом до "Челсі", проте не виплатив жодної копійки з того часу. Компанія, яка була комерційним представником гравця, вимагає від Михайла близько 6 млн євро.

Наші позовні вимоги загалом складають близько 6 мільйонів. Ця сума формується з двох процесів: на Кіпрі триває суд щодо боргу у 2,4 млн євро за згаяну вигоду (через компанії, з якими Мудрик ухилявся укладати контракти, і ми мусили платити неустойку), а в Англії сума позовних вимог становить 2,8 млн доларів (це близько 2,1 млн фунтів). Високий суд Лондона вже виніс ухвалу про арешт активів Мудрика на суму 2,5 млн фунтів. Це стосується нерухомості, автомобілів та банківських рахунків. Крім того, суд лімітував витрати Мудрика: йому дозволено витрачати лише 5 000 фунтів на тиждень, і він зобов'язаний документально пояснювати джерела своїх доходів. Феміс Сегіров

За словами Сегірова, проблеми почалися через оточення Мудрика. Крім того, у справі замішаний відомий український агент Вадим Шаблій. До речі, JJDS Management Limited також позивається і з Шаблієм, і з "Челсі".

Наші позовні вимоги стосуються не лише гравця. Відповідачами у справі є також Шаблій, його компанія ProStar та Челсі. Найближчим часом суд розглядатиме питання про арешт активів Вадима Шаблія. Ми наполягаємо на цьому, оскільки саме він був тією фігурою, яка безпосередньо впливала на зрив наших домовленостей з футболістом. Челсі є співвідповідачем. Ми вимагаємо, щоб клуб розкрив усі суми, які надійшли за спонсорськими та іміджевими контрактами футболіста. Деякі контракти працюють так, що клуб приймає гроші від спонсора і потім перераховує частку гравцеві, інші укладаються напряму. Суд має розкрити весь цей рух коштів. Феміс Сегіров

Феміс Сегіров/фото: instagram.com/femisss

Вадим Шаблій та Златан Ібрагімович/Фото: instagram.com/shablii_vadim

У мережі черговий скандал із Мудриком викликав великий резонанс серед любителів футболу. Користувачі зазначили, що гравець переходив до "Челсі" за "Золотим м’ячем", проте насправді з’являється лише у навколофутбольних новинах.

Нагадаємо, Мудрика на цей час відсторонено від футболу через провалений допінг-тест восени 2024 року. Вінгер отримав бан через вживання забороненого мельдонію. "Челсі" і сам футболіст виступили із заявами, після чого клуб та гравець зберігають мовчання. Ходили чутки, що в цьому інциденті причетна російська модель, якій приписували роман з українцем, щоправда, росіянка публічно спростувала це. Крім того, була версія про "мельдонієву" корову. У червні 2025 ЗМІ розсекретили результати допінг-проби B Мудрика, а пізніше Футбольна асоціація Англії (FA) покарала гравця максимальним 4-річним баном.