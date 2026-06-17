Сімейна ідилія: Квіткова показала, як її син ніжиться в обіймах нареченого-футболіста Бражка (фото)

Незабаром пара має зіграти весілля

Відома блогерка Даша Квіткова та футболіст київського "Динамо" Володимир Бражко, які готуються до весілля, продовжують тішити фанів теплими сімейними моментами. Інфлюенсерка поділилася новим фотоколажем, показавши, як проводить час зі своїми найближчими людьми.

Судячи з опублікованих кадрів, пара вирушила на відпочинок на природу. На знімках можна побачити затишну атмосферу. Новими кадрами Квіткова поділилася на своїй сторінці в Інстаграм.

На одному з фото маленький Лев — син Квіткової від шлюбу з телеведучим Микитою Добриніним — сидить в обіймах Володимира Бражка. Схоже, футболісту вдалося знайти спільну мову з хлопчиком.

Даша Квіткова показала фото з сімейного відпочинку. Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова показала фото з сімейного відпочинку

Раніше Даша Квіткова підтвердила, що вони з півзахисником "Динамо" планують одружитися вже цього літа. Водночас точну дату церемонії пара поки не розголошує. Ба більше, блогерка зізнавалася, що навіть не планує ділитися цією подією в соцмережах.

Також відомо, що обручки на церемонії буде виносити син Даші. Блогерка вже навіть приміряла весільні сукні і нещодавно відгуляла свій дівич-вечір.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Квіткова розкрила подробиці весілля з Бражком. Вони із нареченим вже обрали локацію.