Семейная идиллия: Квиткова показала, как ее сын нежится в объятиях жениха-футболиста Бражко (фото)

Вскоре пара должна сыграть свадьбу

Известная блоггерша Даша Квиткова и футболист киевского "Динамо" Владимир Бражко, которые готовятся к свадьбе, продолжают радовать фанов теплыми семейными моментами. Инфлюэнсер поделилась новым фотоколлажом, показав, как проводит время со своими близкими людьми.

Судя по опубликованным кадрам, пара отправилась на отдых на природу. На снимках можно увидеть уютную атмосферу. Новыми кадрами Квиткова поделилась на своей странице в Инстаграмм.

На одном из фото маленький Лев – сын Квитковой от брака с телеведущим Никитой Добрыниным – сидит в объятиях Владимира Бражко. Похоже, футболисту удалось найти общий язык с мальчиком.

Даша Квиткова показала фото из семейного отдыха. Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова показала фото из семейного отдыха

Ранее Даша Квиткова подтвердила, что они с полузащитником "Динамо" планируют пожениться уже этим летом. В то же время точная дата церемонии пара пока не разглашается. Более того, блогерша признавалась, что даже не планирует делиться этим событием в соцсетях.

Также известно, что кольца на церемонии будет выносить сын Даши. Блогерша уже даже примеряла свадебные платья и недавно отыграла свой девичник.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Квиткова раскрыла подробности свадьбы с Бражком. Они с женихом уже выбрали локацию.