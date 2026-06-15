Передбачив свою загибель? Що Олівер Трі говорив про смерть кілька місяців тому і яким був його останній день перед авіатрощею

В останньому відео співак безтурботно проводить час у Бразилії

Американський співак Олівер Трі, відомий хітами Life Goes On та Miss You, загинув 14 червня у Бразилії. Артистові було 32 роки. Він став однією з шести жертв зіткнення двох гелікоптерів над Ріо-де-Жанейро. Обставини трагедії наразі з'ясовують слідчі.

За іронією долі, всього за добу до катастрофи музикант ділився з підписниками атмосферою безтурботного відпочинку. У своєму останньому Instagram Reels Трі опублікував ролик під назвою "Gringo 24 horas no Brasil" ("24 години бразильського життя іноземця"), у якому показав, як проводить час із місцевими друзями.

На відео артист грає у футбол у звичайному районі, катається на велосипеді та мотоциклі, заходить до перукарні, готує їжу та просто насолоджується атмосферою Бразилії. Кадри супроводжувалися його ж композицією Worth Nothing. Після новини про смерть виконавця цей ролик почали масово переглядати шанувальники, залишаючи під ним слова скорботи.

Як повідомляли західні ЗМІ, Олівер Трі перебував у Південній Америці в рамках світового турне. Після концертів у Бразилії він планував вирушити до Європи, де на початку липня мав виступити у Лісабоні.

Дивна заява артиста незадовго до смерті

У квітні цього року, під час розмови на шоу Зака Санга, Олівер Трі несподівано розповів про свій заповіт. Співак зізнався, що не вважає зароблені завдяки творчості статки власною заслугою, а тому вирішив не залишати спадщину навіть найближчим родичам.

Олівер Трі

За словами артиста, його сім'я, майбутня дружина чи діти не отримають багатомільйонний спадок. Єдине, що він готовий був гарантувати дітям, — оплату навчання.

Натомість Трі планував спрямувати доходи від своєї музики на підтримку молодих митців через спеціально створений фонд під назвою Dr. Oliver Tree's Art Grants for Baby Geniuses. Саме ця організація, за задумом співака, мала фінансувати нові творчі проєкти та допомагати художникам, музикантам і режисерам.

Олівер Трі

Тоді ж виконавець з гумором сказав, що люди часто починають по-справжньому цінувати творчість митця лише після його смерті. Зараз ці слова звучать дуже символічно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Олівер Трі загинув 14 червня 2026 року в Бразилії. Трагедія сталася над Ріо-де-Жанейро, де в повітрі зіткнулися два гелікоптери. Обидва повітряні судна впали, а всі шестеро людей, які перебували на борту, загинули. Після падіння уламки спричинили пожежу на території стоянки електромобілів.