Предсказал свою гибель? Что Оливер Три говорил о смерти несколько месяцев назад и каким был его последний день перед авиатрощей

В последнем видео певец беззаботно проводит время в Бразилии

Американский певец Оливер Три, известный хитами Life Goes On и Miss You, погиб 14 июня в Бразилии. Артисту было 32 года. Он стал одной из шести жертв столкновения двух вертолетов над Рио-де-Жанейро. Обстоятельства трагедии выясняют следователи.

По иронии судьбы всего за сутки до катастрофы музыкант делился с подписчиками атмосферой беззаботного отдыха. В своем последнем Instagram Reels Три опубликовал ролик под названием "Gringo 24 часов no Brasil" ("24 часа бразильской жизни иностранца"), в котором показал, как проводит время с местными друзьями.

На видео артист играет в футбол в обычном районе, катается на велосипеде и мотоцикле, заходит в парикмахерскую, готовит еду и просто наслаждается атмосферой Бразилии. Кадры сопровождались его же композицией Worth Nothing. После новости о смерти исполнителя этот ролик начал массово пересматривать поклонники, оставляя под ним слова скорби.

Как сообщали западные СМИ, Оливер Три находился в Южной Америке в рамках мирового турне. После концертов в Бразилии он планировал отправиться в Европу, где в начале июля должен был выступить в Лиссабоне.

Странное заявление артиста незадолго до смерти

В апреле этого года, во время разговора на шоу Зака Санга, Оливер Три неожиданно рассказал о своем завещании. Певец признался, что не считает заработанное благодаря творчеству состояние собственной заслугой, а потому решил не оставлять наследство даже ближайшим родственникам.

Оливер Три

По словам артиста, его семья, будущая жена или дети не получат многомиллионное наследие. Единственное, что он готов был гарантировать детям, – оплата обучения.

Три планировал направить доходы от своей музыки в поддержку молодых художников через специально созданный фонд под названием Dr. Oliver Tree’s Art Grants для Baby Geniuses. Именно эта организация, по плану певца, должна была финансировать новые творческие проекты и помогать художникам, музыкантам и режиссерам.

Оливер Три

Тогда же исполнитель с юмором сказал, что люди часто начинают по-настоящему ценить творчество художника только после его смерти. Сейчас эти слова звучат очень символически.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Оливер Три погиб 14 июня 2026 года в Бразилии. Трагедия произошла над Рио-де-Жанейро, где в воздухе столкнулись два вертолета. Оба воздушных судна упали, а все шесть находившихся на борту людей погибли. После падения обломки вызвали пожар на территории стоянки электромобилей.