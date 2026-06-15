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Предсказал свою гибель? Что Оливер Три говорил о смерти несколько месяцев назад и каким был его последний день перед авиатрощей

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
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Автор
Оливер Три Новость обновлена 15 июня 2026, 09:38
Оливер Три. Фото Getty Images

В последнем видео певец беззаботно проводит время в Бразилии

Американский певец Оливер Три, известный хитами Life Goes On и Miss You, погиб 14 июня в Бразилии. Артисту было 32 года. Он стал одной из шести жертв столкновения двух вертолетов над Рио-де-Жанейро. Обстоятельства трагедии выясняют следователи.

По иронии судьбы всего за сутки до катастрофы музыкант делился с подписчиками атмосферой беззаботного отдыха. В своем последнем Instagram Reels Три опубликовал ролик под названием "Gringo 24 часов no Brasil" ("24 часа бразильской жизни иностранца"), в котором показал, как проводит время с местными друзьями.

На видео артист играет в футбол в обычном районе, катается на велосипеде и мотоцикле, заходит в парикмахерскую, готовит еду и просто наслаждается атмосферой Бразилии. Кадры сопровождались его же композицией Worth Nothing. После новости о смерти исполнителя этот ролик начал массово пересматривать поклонники, оставляя под ним слова скорби.

Как сообщали западные СМИ, Оливер Три находился в Южной Америке в рамках мирового турне. После концертов в Бразилии он планировал отправиться в Европу, где в начале июля должен был выступить в Лиссабоне.

Странное заявление артиста незадолго до смерти

В апреле этого года, во время разговора на шоу Зака Санга, Оливер Три неожиданно рассказал о своем завещании. Певец признался, что не считает заработанное благодаря творчеству состояние собственной заслугой, а потому решил не оставлять наследство даже ближайшим родственникам.

Оливер Три
Оливер Три

По словам артиста, его семья, будущая жена или дети не получат многомиллионное наследие. Единственное, что он готов был гарантировать детям, – оплата обучения.

Три планировал направить доходы от своей музыки в поддержку молодых художников через специально созданный фонд под названием Dr. Oliver Tree’s Art Grants для Baby Geniuses. Именно эта организация, по плану певца, должна была финансировать новые творческие проекты и помогать художникам, музыкантам и режиссерам.

Оливер Три
Оливер Три

Тогда же исполнитель с юмором сказал, что люди часто начинают по-настоящему ценить творчество художника только после его смерти. Сейчас эти слова звучат очень символически.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Оливер Три погиб 14 июня 2026 года в Бразилии. Трагедия произошла над Рио-де-Жанейро, где в воздухе столкнулись два вертолета. Оба воздушных судна упали, а все шесть находившихся на борту людей погибли. После падения обломки вызвали пожар на территории стоянки электромобилей.

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