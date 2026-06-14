"Чіпка Вареник у спідниці": письменниця Забужко жорстко рознесла суддю "МастерШеф" Мартиновську за котів та петарди

Письменниця назвала скандал втратою культурного коду

Скандал навколо судді шоу "МастерШеф" Ольги Мартиновської отримав несподіване продовження. Після хвилі критики в соцмережах до обговорення долучилася письменниця Оксана Забужко, яка не лише засудила слова кулінарки, а й пов'язала скандал із втратою українцями власного культурного коду.

У своєму Facebook письменниця зізналася, що не розуміє, як подібні слова взагалі потрапили в ефір, а дискусія навколо них, на її думку, стала наслідком того, що українці дедалі гірше знають власну літературну класику.

Письменниця пригадала роман Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?", де головний герой Чіпка Варениченко в дитинстві знущався з тварин. За словами Забужко, ще задовго до появи сучасної кримінальної психології український класик звернув увагу на зв'язок між жорстокістю до беззахисних істот і подальшою поведінкою людини.

"Чіпка в дитинстві повісив кота. І, уявіть, ніхто з героїв Мирного не сміявся, що який малий бешкетник", – написала Забужко

Оксана Забужко. Фото: facebook.com/oksana.zabuzhko

Письменниця зазначила, що саме завдяки шкільному знайомству з твором Панаса Мирного у неї сформувалося чітке уявлення про такі "червоні прапорці". Вона навіть згадала свого сусіда, який у дитинстві мучив котів, а згодом опинився у в'язниці.

Оксана Забужко про скандал з Мартиновською. Фото: facebook.com/oksana.zabuzhko

Оксана Забужко про скандал з Мартиновською. Фото: facebook.com/oksana.zabuzhko

Особливо різко Забужко висловилася про учасників інтерв'ю, назвавши Мартиновську "Чіпкою Вареником у спідниці". На її думку, якби українці краще знали власну класику, то подібні історії не сприймалися б як кумедні спогади і взагалі не потрапляли б в ефір.

"Для цього треба, щоб той Чіпка став мемом. Щоб ми знали свою класику так, як знають свою в кожній країні світу, бо в ній закодовані "програми виживання" народу", – переконана письменниця

Ольга Мартиновська. Фото: інстаграм

Також Забужко назвала русифікацію однією з причин втрати цього культурного коду. На її думку, захоплення російською літературою та недостатня увага до української класики призводять до того, що суспільство змушене заново дискутувати про очевидні моральні речі.

Нагадаємо, що все почалося після інтерв'ю Маші Єфросиніної, в якому суддя "МастерШеф" Мартиновська згадала свої дитячі "витівки". Зокрема, вона розповіла, що кидала котів із даху та прив'язувала до їхніх хвостів петарди. При цьому ведуча засміялася, а сама історія була подана як спогад про "шибеницькі" роки. Саме це викликало обурення багатьох користувачів мережі, які назвали такі розповіді жорстокими та неприйнятними.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Мартиновська зробила нову заяву після звинувачень у знущанні над тваринами. Кулінарка заявила, що уривок з інтерв'ю, який активно поширюється в мережі, був неправильно сприйнятий через її невдале формулювання.