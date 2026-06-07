Наздоганяє зіркового тата: син MONATIKа підкорив серйозну вершину

9-річний Платон здобув спортивну нагороду

Поки артист MONATIK збирає тисячі прихильників на концертах, його син Платон уже підкорює власні вершини. Дружина артиста Ірина Монатік поділилася зворушливими кадрами, якими похвалилася важливим досягненням хлопчика.

У соцмережах Ірина опублікувала фото, на якому Платон позує з грамотою та медаллю. Як з'ясувалося, син музиканта посів перше місце у змаганнях із загальної фізичної підготовки серед дітей віком 8–9 років.

На знімку хлопчик не приховує радості від перемоги. Він широко усміхається, тримає у руках нагородний документ, а на його шиї красується золота медаль. Судячи з усього, спортивний результат став справжнім приводом для гордості всієї родини, адже фото Ірина підписала так: "Ваау, дуже пишаємось".

Син Дмитра Монатіка Платон. Фото: instagram.com/irishamonatik

До речі, Дмитро Монатік та його дружина Ірина довгий час оберігали особисте життя від надмірної уваги публіки. Подружжя рідко показувало дітей та майже не розповідало про їхнє повсякдення. Лише останніми роками родина почала частіше ділитися сімейними моментами з підписниками.

Що відомо про дітей MONATIK

Разом із дружиною Іриною співак виховує трьох синів. Старшого хлопчика звати Данило (2015 р.н.), середнього — Платон (2014 р.н.). Саме він став героєм нової публікації мами. У грудні 2024 року подружжя повідомило про народження третього сина, якому дали ім'я Леон. Раніше артист зізнавався в інтерв'ю, що намагається приділяти дітям якомога більше часу попри щільний концертний графік і вважає сім'ю своїм головним джерелом натхнення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що після втечі за океан Остапчук раптово "забув" про трьох дітей. Телеведучий виїхав до Канади.