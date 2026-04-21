Порівняли з Меланією Трамп. 60-річна Ассія Ахат вразила зовнішнім виглядом (фото)

Наталія Дума
Меланія Трамп, Ассія Ахат Новина оновлена 21 квітня 2026, 12:01
Меланія Трамп, Ассія Ахат. Фото Getty Images, колаж "Телеграфу"

Артистка викликала фурор новими фото

Свіжі фото Асcія Ахат змусили мережу обговорювати її зовнішність — у 60 років артистка демонструє розкішний вигляд, струнку фігуру та підтягнуте тіло. Бездоганний стиль і впевнена подача одразу привернули увагу підписників.

У коментарях користувачі не приховують захоплення — відзначають її форму, доглянутість і загальний образ, який виглядає значно молодше за паспортний вік. Нові світлини Ахат опублікувала у соцмережі Threads.

На нових фото скрипалька постає затишному, домашньому образі, який підкреслив струнку та підтягнуту фігуру. У свої 60 років вона виглядає розкішно, що й помітили її шанувальники.

Ассія Ахат. Фото: threads
Ассія Ахат. Фото: threads

Під дописом швидко з’явилися десятки коментарів. Частина користувачів звернула увагу на зовнішню схожість артистки з Меланія Трамп. Інші ж просто захоплювалися її виглядом і формою:

  • "Мені одній Аcія Ахат схожа на Меланію Трамп?";
  • "Чому я постаріла, а ви не змінились?";
  • "Ви дуже гарно виглядаєте".

Насправді схожість між Меланією Трамп та Ассією Ахат є. Обидві жінки мають подібні риси — чітко окреслені вилиці, витягнуту форму обличчя. Навіть макіяж перша леді США і українська скрипалька роблять схожий — акцент на очах, нейтральні відтінки губ, чіткий контур обличчя.

Меланія Трамп. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що Бріжит Макрон змінила зачіску і викликала фурор. Вона постала з акуратно зібраним волоссям.

#Ассія Ахат #Threads