Порівняли з Меланією Трамп. 60-річна Ассія Ахат вразила зовнішнім виглядом (фото)
Артистка викликала фурор новими фото
Свіжі фото Асcія Ахат змусили мережу обговорювати її зовнішність — у 60 років артистка демонструє розкішний вигляд, струнку фігуру та підтягнуте тіло. Бездоганний стиль і впевнена подача одразу привернули увагу підписників.
У коментарях користувачі не приховують захоплення — відзначають її форму, доглянутість і загальний образ, який виглядає значно молодше за паспортний вік. Нові світлини Ахат опублікувала у соцмережі Threads.
На нових фото скрипалька постає затишному, домашньому образі, який підкреслив струнку та підтягнуту фігуру. У свої 60 років вона виглядає розкішно, що й помітили її шанувальники.
Під дописом швидко з’явилися десятки коментарів. Частина користувачів звернула увагу на зовнішню схожість артистки з Меланія Трамп. Інші ж просто захоплювалися її виглядом і формою:
- "Мені одній Аcія Ахат схожа на Меланію Трамп?";
- "Чому я постаріла, а ви не змінились?";
- "Ви дуже гарно виглядаєте".
Насправді схожість між Меланією Трамп та Ассією Ахат є. Обидві жінки мають подібні риси — чітко окреслені вилиці, витягнуту форму обличчя. Навіть макіяж перша леді США і українська скрипалька роблять схожий — акцент на очах, нейтральні відтінки губ, чіткий контур обличчя.
