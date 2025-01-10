Дети Алана Бадоева: как выглядят, где живут и чем занимаются (фото)

У клипмейкера есть названый сын и единственная родная дочь

Украинский клипмейкер Алан Бадоев в 2012 году развелся с Жанной Бадоевой — бывшей ведущей программы "Орел и решка". В настоящее время она не комментирует полномасштабное вторжение России в Украину и продолжает участвовать в российских медийных проектах. Пара воспитывала двоих детей.

Алан Бадоев является отцом для двух детей: названого сына Бориса и единственной родной дочери Лолиты. "Телеграф" рассказывает, что известно о детях украинского клипмейкера и как они сейчас выглядят.

Борис Бадоев

Борис Бадоев родился в первом браке Жанны Бадоевой с бизнесменом Игорем Кураченко. Несмотря на некровную связь, мальчик стал очень родным для своего отчима.

Сегодня Бадоев-младший также занимается режиссурой, продюсерством и пробует себя в сценарном деле. Борис уже представил свой первый документальный фильм на большом показе во дворце культуры Милана и получил положительные отзывы кинокритиков.

Лолита Бадоева

В феврале общей дочери Алана и Жанны Бадоевых исполнится 21 год. По словам режиссера, Лолита пока не определилась с выбором профессии, но уже проявляет интерес к режиссуре.

Лолита вместе с братом Борисом сейчас проживает и учится в Италии, где же и находится сама предательница Украины Жанна Бадоева со своим третьим мужем, итальянским бизнесменом львовского происхождения Василием Мельничиным.

Жанна Бадоева работает на пропагандистов

Сегодня телеведущая работает над шоу "Жизнь других", которое транслируется на российском "Первом канале". Несмотря на то, что Жанна Бадоева (в девичестве Долгопольская) является гражданкой Италии и проживает за границей, она выбрала работу в России. Она молчит о войне в Украине, где она выросла и достигла успеха в карьере. С января 2023 года ведущая находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

Я говорил с самого начала, что сейчас не время сраться. Жанну я как любил, так и люблю. Она мать моего ребенка, а для меня это святое. Когда закончится война, пойдем и разберем эти списки и кое-что объясним. Но это будет только если Жанна захочет. Если она там сейчас в списках, мы соглашаемся. Пусть так и будет, но нам есть что сказать и показать тоже. Когда придет время высказаться и что-то показать, Жанна с мужем это сделает. Но это не сейчас, и я не имею права это делать Алан Бадоев в интервью Рамине Эсхакзай

С Жанной Бадоевой режиссер был в браке 9 лет.