Шалені знижки у м’ясному відділі "АТБ": ковбаса, шинка і сардельки майже вдвічі дешевше

Цього тижня продукти коштують так мало, що у це навіть складно повірити

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В мережі супермаркету "АТБ" стартували традиційні щотижневі знижки. Під дію акції потрапили й товари з м'ясного відділу магазину. Окремі позиції там зараз можна придбати зі знижкою до 40%.

Докладніше про це читайте у матеріалі "Ціни в "АТБ" впали майже вдвічі: які товари продають з великими знижками цього тижня"

Найбільше в ціні — аж 40% — втратили ковбаси:

"М'ясна лавка" Лікарська варена 0,55 кг — 111,90 грн;

"М'ясна лавка" Губернська 420 г — 86,20 грн;

"М'ясна лавка" Золотиста сирокопчена — 336,89 грн.

На стільки ж у відсотках здешевшав й виріб м'ясомісткий "Ковбасний ряд" Часникова, що тепер коштує 51,90 грн.

Ціни на ковбасні вироби впали несподівано низько

Своєю чергою сардельки "Своя лінія" стали дешевші на 35% і зараз продаються за 186,89 грн. Паштет "М'ясна лавка" Домашній з грудинкою також втратив у ціні 32% і тепер коштує 16,02 грн.

Шинка "Добров" Рулет курячий 0,5 кг продається зі знижкою 30% — за 163,90 грн, а Шинка "Глобино" Прошутто нарізка вакуумна з такою ж знижкою — 68,76 грн.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", "АТБ" має кілька власних торгових марок: скільки їх і чому ці товари дешевші.