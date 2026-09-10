Дикие скидки в мясном отделе "АТБ": колбаса, ветчина и сардельки почти вдвое дешевле

На этой неделе продукты стоят так мало, что в это даже сложно поверить

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В сети супермаркета "АТБ" стартовали традиционные еженедельные скидки. Под действие акции попали и товары из мясного отдела магазина. Отдельные позиции там сейчас можно купить со скидкой до 40%.

Подробнее об этом читайте в материале "Цены в "АТБ" упали почти вдвое: какие товары продают с большими скидками на этой неделе"

Больше всего в цене — 40% — потеряли колбасы:

"М'ясна лавка" Лікарська варена 0,55 кг — 111,90 грн;

"М'ясна лавка" Губернська 420 г — 86,20 грн;

"М'ясна лавка" Золотиста сирокопчена — 336,89 грн.

На столько же в процентах подешевело и изделие мясоемкое "Ковбасний ряд" Часникова, которое теперь стоит 51,90 грн.

Цены на колбасные изделия упали неожиданно низко

В свою очередь сардельки "Своя лінія" стали дешевле на 35% и сейчас продаются за 186,89 грн. Паштет "М'ясна лавка" Домашній з грудинкою также потерял в цене 32% и теперь стоит 16,02 грн.

Ветчина "Добров" Рулет курячий 0,5 кг продается со скидкой 30% — за 163,90 грн, а Ветчина "Глобино" Прошутто нарезка вакуумная с такой же скидкой — 68,76 грн.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", "АТБ" имеет несколько собственных торговых марок: сколько их и почему эти товары дешевле.