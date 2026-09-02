Акція тижня в "АТБ": встигніть придбати молочні продукти зі знижкою -40%

У вартості втратили майже всі категорії молочних товарів

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Мережа супермаркетів "АТБ" вже традиційно знизила ціни на низку товарів. Цього тижня під акцію потрапили в тому числі й молочні продукти. Деякі з позицій зараз можна придбати майже вдвічі дешевше.

Докладніше про це читайте в матеріалі Акцій в "АТБ" стало менше, але знижки до половини ціни: що варто купити цього тижня

Найвигідніше зараз можна придбати масло "Ферма" солодковершкове селянське 72,6%. Його ціна знизилася на 40% і тепер складає лише 77,22 грн за пачку.

Варто придивитися до цінників

На 35% цього тижня подешевшав сирковий десерт "Марійка" з шоколадними кільцями та маршмеллоу, які тепер можна придбати за 30,50 грн.

Суттєві знижки торкнулися й йогуртів "Галичина" одразу з декількома смаками. Наразі їх продають на 34% дешевше – від 24,90 до 25,90 грн.

Смаколики теж здешевіли

З майже аналогічною знижкою можна придбати пляшкові йогурти "Галичина" об’ємом 0,8 кг – за 54,90 грн.

На третину подешевшало молоко фірми "Ферма" жирністю 3,2% і "Яготинське" жирністю 2,6%. Стільки ж скинули з вартості йогурту "Ростишка", що тепер коштує 18,50 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чим замінити вершкове масло, щоб ніхто не помітив різниці: шість гідних альтернатив.