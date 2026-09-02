Ковбаса та м'ясні делікатеси подешевшали майже вдвічі: що зараз вигідно купити в "АТБ"

У м’ясному відділі цього тижня можна знайти товари зі знижками до 40%

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Цього тижня мережа супермаркетів "АТБ" оголосила суттєві знижки на низку позицій з відділу м’ясної та ковбасної продукції. Наразі деякі товари можна придбати майже вдвічі дешевше.

Детальніше читайте в матеріалі Акцій в "АТБ" стало менше, але знижки до половини ціни: що варто купити цього тижня

Цього тижня виріб "Гурман з сиром" від "Ковбасного ряду" продають за 65 грн, а ковбаса "Молочна" від "М’ясної лавки" коштує 106,90 грн. Ці товари – серед рекордсменів за розміром знижки.

Серед делікатесів, що подешевшали аж на 40%, також є салямі італійська зі свинини. Її ціна за акцією становить 395,89 грн за кілограм.

Дійсно вигідна пропозиція

Знижки діють і на інші популярні м’ясні вироби. Наприклад, сардельки "Австрійські" подешевшали на 34% — до 219,89 грн за кілограм.

Сервелат "Добров" зараз можна придбати за 132,89 грн, що на 33% дешевше від звичайної ціни. Ще одна пропозиція — рулет зі свинини у вакуумній упаковці. На нього діє знижка 32%, а вартість становить 303,89 грн за кілограм.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, на чому насправді економить АТБ, щоб тримати низькі ціни.