Акция недели в "АТБ": успейте приобрести молочные продукты со скидкой -40%

В стоимости потеряли почти все категории молочных товаров

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Сеть супермаркетов "АТБ" уже традиционно снизила цены на ряд товаров. На этой неделе под акцию попали, в том числе, и молочные продукты. Некоторые из позиций сейчас можно приобрести почти вдвое дешевле.

Подробнее об этом читайте в материале Акций в "АТБ" стало меньше, но скидки до половины цены: что стоит купить на этой неделе

Выгоднее всего сейчас можно приобрести масло "Ферма" сладкосливочное крестьянское 72,6%. Его цена снизилась на 40% и теперь составляет всего 77,22 грн за пачку.

Стоит присмотреться к ценникам

На 35% на этой неделе подешевел сырковый десерт "Марійка" с шоколадными кольцами и маршмеллоу, которые теперь можно приобрести за 30,50 грн.

Существенные скидки затронули и йогурты "Галичина" сразу с несколькими вкусами. В настоящее время их продают на 34% дешевле – от 24,90 до 25,90 грн.

Десерты тоже подешевели

С почти аналогичной скидкой можно приобрести бутылочные йогурты "Галичина" объемом 0,8 кг – за 54,90 грн.

На треть подешевело молоко фирмы "Ферма" жирностью 3,2% и "Яготинське" жирностью 2,6%. Столько же скинули со стоимости йогурта "Ростишка", который теперь стоит 18,50 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чем заменить сливочное масло, чтобы никто не заметил разницы: шесть достойных альтернатив.