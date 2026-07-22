Шоколад в "АТБ" подешевшав вдвічі: коли закінчиться акція та які ціни

У мережі супермаркетів "АТБ" стартував новий акційний тиждень

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У супермаркетах "АТБ" оновили перелік акційних товарів, і цього разу одні з найбільших знижок отримали шоколад, цукерки та печиво. Покупці можуть заощадити до половини вартості на популярних солодощах, а акційні ціни діятимуть лише протягом найближчого тижня.

Докладніше про це читайте в матеріалі "Телеграфу" — Ціни в "АТБ" посипались: що продають зі знижками понад 50%

Найвигіднішою пропозицією став шоколад Roshen Aerated. Чорний, молочний, а також білий шоколад із карамеллю продають зі знижкою 50%. Завдяки акції плитка коштує лише 31,70 грн.

Не менш помітно подешевшали цукерки Millennium Very Peri з начинкою. На них діє знижка 43%, тому придбати упаковку можна за 99,27 грн.

Смаколики можна придбати за вигідними цінами

Любителі вагових солодощів також можуть заощадити. Цукерки "Чарівний вінчик" від Own Line продають зі знижкою 42%, а їхня акційна ціна становить 114,29 грн за кг.

До списку акційних товарів потрапив і шоколад Milka з різними начинками. Плитки зі смаками Oreo, "Мілкініс" та арахісом можна купити зі знижкою 37% — по 62,70 грн за штуку.

Вигідною стала й пропозиція на печиво Delicia. Воно подешевшало на 38%, тому зараз його продають за 27 грн за упаковку.

Приємна пропозиція для ласунів

Варто враховувати, що всі акційні пропозиції мають обмежений термін дії та діятимуть до завершення поточного акційного тижня або до закінчення товарних запасів у магазинах. Тож тим, хто планує придбати солодощі за зниженими цінами, не варто відкладати покупки на останній день.

Нагадаємо, як раніше повідомляв "Телеграф", нарешті дочекалися: в "АТБ" з'являться нові позиції у спеціальних вітринах.