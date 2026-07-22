Шоколад в "АТБ" подешевел вдвое: когда закончится акция и какие цены

В сети супермаркетов "АТБ" стартовала новая акционная неделя

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В супермаркетах "АТБ" обновили перечень акционных товаров, и в этот раз одни из самых больших скидок получили шоколад, конфеты и печенье. Покупатели могут сэкономить до половины стоимости на популярных сладостях, а акционные цены будут действовать только в ближайшие недели.

Подробнее об этом читайте в материале "Телеграфа" - Цены в "АТБ" посыпались: продающие со скидками более 50%

Самым выгодным предложением стал шоколад Roshen Aerated. Черный, молочный, а также белый шоколад с карамелью продают со скидкой 50%. Благодаря акции плитка стоит всего 31,70 грн.

Не менее заметно подешевели конфеты Millennium Very Peri с начинкой. На них действует скидка 43%, поэтому приобрести упаковку можно за 99,27 грн.

Вкусности можно приобрести по выгодным ценам

Любители весовых сладостей также могут сэкономить. Конфеты "Чарівний вінчик" от Own Line продают со скидкой 42%, а их акционная цена составляет 114,29 грн за кг.

В список акционных товаров попал и шоколад Milka с разными начинками. Плитки со вкусами Oreo, "Мілкініс" и арахисом можно купить со скидкой 37% — по 62,70 грн за штуку.

Выгодным стало и предложение на печенье Delicia. Оно подешевело на 38%, поэтому сейчас его продают за 27 грн за упаковку.

Приятное предложение для сладкоежек

Следует учитывать, что все акционные предложения имеют ограниченный срок действия - до завершения текущей акционной недели или до окончания товарных запасов в магазинах. Так что тем, кто планирует приобрести сладости по сниженным ценам, не стоит откладывать покупки на последний день.

Напомним, как ранее сообщал "Телеграф", наконец-то дождались: у "АТБ" появятся новые позиции в специальных витринах.