В "АТБ" ціни на морозиво впали майже втричі: у вас є тиждень
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Популярні товари зараз можна придбати зі знижками до 55%
В "АТБ" розпочався новий акційний тиждень із великими знижками на морозиво. Деякі позиції подешевшали більш ніж удвічі, а найвигідніші пропозиції діятимуть лише протягом найближчого тижня.
Докладніше про це читайте в матеріалі "Телеграфу" – Ціни в "АТБ" посипались: що продають зі знижками понад 50%
Найбільшу знижку цього разу отримало преміальне морозиво Magnat. Сорбет зі смаком манго та апельсина, а також Raspberry Cheesecake продають дешевше на 55%. Тепер упаковка коштує лише 103,90 грн.
Не менш вигідною є пропозиція на класичний пломбір "Київський" у вафельному стаканчику. Завдяки знижці 55% його можна придбати лише за 18,30 грн.
Любителям незвичних смаків також є з чого обрати — пломбір із фісташкою або варіант без цукру коштує від 26,50 до 36,30 грн.
В акційний список потрапила й продукція торгової марки "Рудь". Морозиво "100%" продають зі знижкою 50% за 68,90 грн, а десерт зі смаком чорниці та ожини — за 75,90 гривні.
Загалом цього тижня "АТБ" пропонує знижки не лише на морозиво, а й на десятки інших товарів. Однак саме заморожені десерти стали лідерами за розміром знижки — окремі позиції подешевшали більш ніж на половину своєї вартості.
Варто враховувати, що акційні ціни діють обмежений час і можуть відрізнятися залежно від наявності товару в конкретному магазині.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати шоколадне морозиво без цукру (відео).