В "АТБ" ціни на морозиво впали майже втричі: у вас є тиждень

Популярні товари зараз можна придбати зі знижками до 55%

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В "АТБ" розпочався новий акційний тиждень із великими знижками на морозиво. Деякі позиції подешевшали більш ніж удвічі, а найвигідніші пропозиції діятимуть лише протягом найближчого тижня.

Докладніше про це читайте в матеріалі "Телеграфу" – Ціни в "АТБ" посипались: що продають зі знижками понад 50%

Найбільшу знижку цього разу отримало преміальне морозиво Magnat. Сорбет зі смаком манго та апельсина, а також Raspberry Cheesecake продають дешевше на 55%. Тепер упаковка коштує лише 103,90 грн.

Вигідні пропозиції

Не менш вигідною є пропозиція на класичний пломбір "Київський" у вафельному стаканчику. Завдяки знижці 55% його можна придбати лише за 18,30 грн.

Любителям незвичних смаків також є з чого обрати — пломбір із фісташкою або варіант без цукру коштує від 26,50 до 36,30 грн.

В акційний список потрапила й продукція торгової марки "Рудь". Морозиво "100%" продають зі знижкою 50% за 68,90 грн, а десерт зі смаком чорниці та ожини — за 75,90 гривні.

Деякі позиції подешевшали більш ніж удвічі

Загалом цього тижня "АТБ" пропонує знижки не лише на морозиво, а й на десятки інших товарів. Однак саме заморожені десерти стали лідерами за розміром знижки — окремі позиції подешевшали більш ніж на половину своєї вартості.

Варто враховувати, що акційні ціни діють обмежений час і можуть відрізнятися залежно від наявності товару в конкретному магазині.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати шоколадне морозиво без цукру (відео).