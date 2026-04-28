Майже 2 кг різниці: скільки свинини можна купити в "АТБ" на 1000 грн

Вибір м’яса для сімейної вечері сьогодні перетворюється на справжнє математичне рівняння. Маючи в кишені фіксовану суму, можна або забити холодильник вщент, або піти з магазину з напівпорожнім пакетом, адже мʼясо в Україні дорожчає.

"Телеграф" проаналізував актуальні ціни в одній із найбільших торговельних мереж країни — "АТБ" та підрахували, наскільки суттєво різниться вага свинини, яку можна придбати за 1000 гривень. Виявилося, що гонитва за "преміальними" частинами може коштувати вам майже півтора кілограма чистого м'яса.

Скільки свинини можна покласти в кошик на 1000 гривень

Свиняча лопатка (охолоджена): Це один із найвигідніших варіантів для купівлі м'яса про запас. За ціною 203,35 грн/кг, маючи тисячу гривень, покупець може отримати майже 4,9 кг продукту. Цього об'єму цілком вистачить на приготування кількох страв для великої родини.

Свинячий ошийок (охолоджений): Традиційно дорожча та популярніша частина через свою соковитість. При вартості 297,99 грн/кг, на аналогічну суму вдасться придбати лише близько 3,3 кг.

Якщо порівнювати ці два види свинини, то вибір на користь лопатки дозволяє отримати додатково понад 1,5 кг м'яса на тій самій сумі. Таким чином, як і у випадку з курятиною, стратегічний вибір частини туші допомагає суттєво заощадити бюджет або збільшити обсяг закупівлі.

