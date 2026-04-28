Дешевше 15 грн: які магазини пропонують найменшу ціну на картоплю

Порівняли вартість на овоч в 4 магазинах

Картопля є в кошиках майже кожного українця. Найнижчі ціни на неї майже однакові в кількох мережах, тож важливо знати, де саме її вигідно купити, щоб не переплачувати.

Згідно з актуальними пропозиціями в супермаркетах столиці, як проаналізував "GoToShop", найдешевшу картоплю можна купити майже за 15 гривень.

Згідно з даними, найменше за кілограм можна заплатити в:

"Novus" — картопля 2 категорії: 14,89 грн;

— картопля 2 категорії: "АТБ" — картопля: 14,89 грн;

— картопля: "Varus" — картопля першого ґатунку: 14,90 грн.

Різниця між мережами мінімальна, але покупці можуть обирати за якістю чи зручністю розташування магазину.

В яких супермаркетах продають картоплю за мінімальною ціною. Фото: скріншот з "GoToShop"

Надалі цінники вищі — від майже 17 гривень. Як от, наприклад, у "Еко Маркет". Водночас в цьому ж магазині рожеву картоплю можна купити за 19,90 гривень кілограм. А у "Novus" вартість на овоч зафіксувалась близько 17,89 гривні.

Вартість картоплі в різних мережах. Фото: скріншот з "GoToShop"

Отже, найдешевша картопля продається у "Novus", "АТБ" та "Varus".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "АТБ" впали ціни до 25 гривень на 7 форм макаронів. Знижки сягають майже 40%.