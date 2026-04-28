Дешевле 15 грн: какие магазины предлагают наименьшую цену на картофель

Сравнили стоимость на овощ в 4 магазинах

Картофель есть в корзинах почти каждого украинца. Самые низкие цены на него почти одинаковы в нескольких сетях, так что важно знать, где именно его выгодно купить, чтобы не переплачивать.

Согласно актуальным предложениям в супермаркетах столицы, как проанализировал "GoToShop", самый дешевый картофель можно купить почти за 15 гривен.

Согласно данным, меньше всего за килограмм можно заплатить в:

"Novus" — картофель 2 категории: 14,89 грн;

— картофель 2 категории: "АТБ" — картофель: 14,89 грн;

— картофель: "Varus" — картофель первого сорта: 14,90 грн.

Разница между сетями минимальна, но покупатели могут выбирать по качеству или удобству расположения магазина.

В дальнейшем ценники выше — почти от 17 гривен. Как, например, в "Эко Маркет". В то же время в этом же магазине розовый картофель можно купить за 19,90 гривен килограмм. А у "Novus" стоимость на овощ зафиксировалась около 17,89 гривны.

Итак, самый дешевый картофель продается в "Novus", "АТБ" и "Varus".

