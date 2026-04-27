Найвища ціна у "МегаМаркет": де зекономити 40 гривень на кіло свинячого ошийка

"Жовтих" цінників немає в жодному магазині

Ціни на свинячий ошийок у різних супермаркетах помітно відрізняються, і різниця може сягати десятків гривень за кілограм.

Де саме зараз вигідніше купувати м’ясо, дізнався "Телеграф". Варто зазначити, що наразі в цих торгових мережах знижки не діють.

Найнижчу вартість наразі пропонує мережа "Metro", де кілограм свинячого ошийка коштує 310,96 гривні.

У супермаркеті "Auchan" цей продукт продається дорожче — по 339,90 гривень за кілограм. Ще вищі ціни зафіксовані в інших великих мережах. Зокрема, у "Фора" вартість становить 349,0 гривень за кілограм. Такий самий цінник встановлено в "Novus" та "МегаМаркеті" — по 349,0 гривень.

Ціни на свинячий ошийок в 5 супермаркетах України. Фото: Gemini

Таким чином, різниця між найдешевшою та найдорожчою пропозиціями сягає близько 38 гривень за кілограм.

Для покупців, які планують закупівлі м’яса у більшій кількості, вибір магазину може суттєво вплинути на загальну суму витрат. Найбільш вигідним варіантом наразі залишається "Metro", тоді як інші мережі утримують близький між собою ціновий рівень.

