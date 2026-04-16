Самый дорогой у "Metro" — почти 370 грн: где купить кофе Jacobs на 170 грн дешевле

Цены на один и тот же кофе в разных супермаркетах могут различаться настолько, что покупатели рискуют переплатить почти вдвое.

Журналисты "Телеграфа" проверили, где сейчас выгоднее покупать популярный кофе Jacobs Monarch (100 грамм) и какая сеть предлагает самую низкую цену. Данные взяли у "GoToShop".

Самая низкая цена зафиксирована в сети "Фора" — 193,90 грн. Это существенно дешевле, чем у конкурентов, и именно здесь покупатели могут больше сэкономить.

В сети "АТБ" этот же кофе стоит 329,00 грн, что на 135 грн дороже. В "ЭкоМаркете" цены еще выше — от 334 до 339 грн, то есть разница с самым выгодным предложением достигает примерно 145 грн.

Похожая ситуация и в других магазинах: у "Сильпо" цена колеблется от 324 до 364 грн, а у "Metro" — от 344,52 до 366,12 грн.

Где сэкономить на кофе. Фото: "GoToShop"

Таким образом, разница между самым дешевым и дорогим предложением превышает 170 грн за одну упаковку.

Экономия на Jacobs Monarch 100 грамах. Фото: инфографика "Телеграфа", сгенерированная искусственным интеллектом

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "АТБ" подешевела колбаса. Скидки местами доходят до 40%. Больше всего сэкономить удастся на салями — почти 270 гривен. Следует зайти в магазин.