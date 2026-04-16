Різниця понад 30 грн: де дешевше купити вершкове масло

Місцями за пачку можна віддати майже 68 гривень

Ціни на один і той самий продукт у різних супермаркетах можуть відрізнятися значно — іноді різниця сягає десятків гривень.

Журналісти "Телеграфу" порівняли вартість вершкового масла "Ферма" зі зниженою жирністю 53% (180 г) у трьох популярних торгівельних мережах — "АТБ", Fozzyshop та "ЕкоМаркет". Аналіз показав суттєву різницю в цінах.

Найнижча ціна зафіксована в мережі "АТБ". Тут масло продається за 67,50 гривень замість 86,90 гривень. Це означає знижку 22%, що робить цю пропозицію найбільш вигідною серед порівнюваних варіантів.

На другому місці за ціною — "Fozzyshop". У цій мережі продукт коштує 69,99 гривні замість 109,0 гривень. Розмір знижки становить 35%, однак навіть після знижки вартість залишається трохи вищою, ніж в "АТБ".

Найдорожчою виявилася пропозиція в "ЕкоМаркеті", де масло продається без знижки за 100,10 гривень.

Таким чином, різниця між найдешевшим і найдорожчим варіантом становить понад 30 гривень.

