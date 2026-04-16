Разница более 30 грн: где дешевле купить сливочное масло

Цены на один и тот же продукт в разных супермаркетах могут значительно различаться — иногда разница достигает десятков гривен.

Журналисты "Телеграфа" сравнили стоимость сливочного масла "Ферма" с пониженной жирностью 53% (180 г) в трех популярных торговых сетях — "АТБ", Fozzyshop и "ЭкоМаркет". Анализ показал существенную разницу в ценах.

Самая низкая цена зафиксирована в сети "АТБ". Здесь масло продается за 67,50 гривны вместо 86,90 гривны. Это означает скидку 22%, что делает это предложение наиболее выгодным среди сравниваемых вариантов.

На втором месте по цене — "Fozzyshop". В этой сети продукт стоит 69,99 гривны вместо 109,0 гривен. Размер скидки составляет 35%, однако даже после скидки стоимость остается несколько выше, чем у "АТБ".

Самым дорогим оказалось предложение в "ЭкоМаркете", где масло продается без скидки за 100,10 гривен.

Таким образом, разница между самым дешевым и дорогим вариантом составляет более 30 гривен.

