ЄС налагоджує дипломатичні контакти з Москвою. Навіщо це Брюсселю

Президент України Володимир Зеленський просить Європу брати більш активну участь у дипломатичних зусиллях

В ході саміту Європейської ради у Брюсселі 18 червня президент Євроради Антоніу Кошта розповів, що він попросив свій офіс відкрити дипломатичний канал із Росією. Рішення спрямоване на те, щоб коли настане слушний момент, бути готовими захищати інтереси ЄС.

Про це "Телеграфу" повідомив посадовець ЄС. За словами Кошти, йдеться про короткі контакти без обміну суттю та без переговорів — дипломати виконують дипломатичну роботу.

Про що ще йшлося на зустрічі

Як відомо, цього тижня Європейська Рада погодила відкриття першого кластера розділів у переговорах про вступ з Україною. Це був важливий, історичний етап, який поклав край тривалому глухому куту в процесі вступу України.

Наступний етап — якнайшвидше відкрити всі інші кластери. За словами посадовця ЄС, навколо України за столом Європейської ради існує нове відчуття єдності, і це підтверджується ухваленням висновків Європейської ради всіма 27 країнами.

Під час дебатів у Брюсселі лідери також обговорили дипломатичні зусилля на підтримку України. Усі зусилля ЄС спрямовані в одному напрямку — посилити Україну та посилити тиск на Росію з огляду на майбутні мирні переговори.

"Президент Кошта підкреслив необхідність бути впевненими у своїх діях щодо підтримки України та бути готовими взяти на себе відповідальність, якщо і коли настануть належні умови для взаємодії з Росією, щоб сприяти досягненню справедливого і тривалого миру, який також гарантує інтереси Європи.

Це також те, чого від нас просить президент Зеленський: щоб Європа відігравала більш активну роль у дипломатичних зусиллях.

Найважливіший момент полягає в тому, що європейці залишаються скоординованими щодо того, як взаємодіяти з Росією і якою має бути позиція ЄС. Роль президента Кошти полягає у забезпеченні єдності ЄС. Кілька лідерів також зазначили, що відповідно до договорів президент є природним представником інтересів ЄС, — зазначив співрозмовник "Телеграфа".

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