Мати померла у 27 років: де поховані батьки Януковича та як виглядають їхні могили (фото)

Мати Януковича похована в Єнакієвому

Колишній президент-втікач Віктор Янукович рідко розповідав про свою молодість. Зокрема, є мало інформації про його батьків — Федора та Ольгу Януковичів.

Що треба знати:

Мати Януковича походила з Росії, а батько — з Білорусі

Є інформація, що батька політика засудили за співпрацю з німцями

Мати Януковича померла у 27 років

Що відомо про батьків Януковича

Ольга Леонова народилась у 1925 році. За різними даними, її рід бере початок з Орловської або Курської губернії. Її батько, тобто дідусь Віктора Януковича, був багатою людиною у селі. Однак родина пережила розкуркулення радянською владою і рятуючись, переїхала на Донбас.

Про матір Януковича відомо мало. Вона працювала медсестрою в санчастині при шахті "Юнком". Жінка померла, коли їй було лише 27 років. Це сталося у 1952 році, коли майбутньому політику було 2 роки. Причина смерті залишається невідомою.

Мати Януковича - Ольга Леонова, фото з мережі

Федір Янукович народився у 1923 році у селі Януки, що у Білорусі. Політик розповідав, що його дід переїхав на Донбас лише у 20-х роках минулого століття. Була інформація, що батько Януковича навчався у місцевій льотній школі.

Янукович у дитинстві, фото з мережі

Також подейкували, що Федір отримав важке поранення під час Другої світової війни. Однак підтверджень цієї інформації не було, адже у списках ветеранів війни його прізвища не знаходили. Письменник Володимир Яворівський стверджував, що батько Януковича співпрацював з німецькими окупантами, за що його засудили до 10 років ув'язнення. Також відомо, що Федір працював машиністом паровоза.

На фото може бути зображений батько Януковича

Після смерті дружини батько Януковича одружився вдруге. Однак Віктор не знайшов спільної мови з мачухою, тому жив окремо. У нього був молодший брат, який помер у піврічному віці.

Де поховані батьки Януковича

Мати та маленький брат Януковича поховані в Єнакієве, що в Донецькій області. Політик рідко приїжджав на могили рідних. Однак відомо, що зрадник залишав квіти на місці поховань мами і брата у 2011 році.

Могила матері та брата Януковича, фото з мережі

Янукович на могилі рідних в Єнакієвому, фото з мережі

А от де похований батько колишнього президента-втікача, невідомо. Про це немає інформації у мережі. Його не стало у 1991 році.

