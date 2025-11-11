Мати померла у 27 років: де поховані батьки Януковича та як виглядають їхні могили (фото)
Мати Януковича похована в Єнакієвому
Колишній президент-втікач Віктор Янукович рідко розповідав про свою молодість. Зокрема, є мало інформації про його батьків — Федора та Ольгу Януковичів.
Що треба знати:
- Мати Януковича походила з Росії, а батько — з Білорусі
- Є інформація, що батька політика засудили за співпрацю з німцями
- Мати Януковича померла у 27 років
Що відомо про батьків Януковича
Ольга Леонова народилась у 1925 році. За різними даними, її рід бере початок з Орловської або Курської губернії. Її батько, тобто дідусь Віктора Януковича, був багатою людиною у селі. Однак родина пережила розкуркулення радянською владою і рятуючись, переїхала на Донбас.
Про матір Януковича відомо мало. Вона працювала медсестрою в санчастині при шахті "Юнком". Жінка померла, коли їй було лише 27 років. Це сталося у 1952 році, коли майбутньому політику було 2 роки. Причина смерті залишається невідомою.
Федір Янукович народився у 1923 році у селі Януки, що у Білорусі. Політик розповідав, що його дід переїхав на Донбас лише у 20-х роках минулого століття. Була інформація, що батько Януковича навчався у місцевій льотній школі.
Також подейкували, що Федір отримав важке поранення під час Другої світової війни. Однак підтверджень цієї інформації не було, адже у списках ветеранів війни його прізвища не знаходили. Письменник Володимир Яворівський стверджував, що батько Януковича співпрацював з німецькими окупантами, за що його засудили до 10 років ув'язнення. Також відомо, що Федір працював машиністом паровоза.
Після смерті дружини батько Януковича одружився вдруге. Однак Віктор не знайшов спільної мови з мачухою, тому жив окремо. У нього був молодший брат, який помер у піврічному віці.
Де поховані батьки Януковича
Мати та маленький брат Януковича поховані в Єнакієве, що в Донецькій області. Політик рідко приїжджав на могили рідних. Однак відомо, що зрадник залишав квіти на місці поховань мами і брата у 2011 році.
А от де похований батько колишнього президента-втікача, невідомо. Про це немає інформації у мережі. Його не стало у 1991 році.
