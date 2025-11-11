Мать умерла в 27 лет: где похоронены родители Януковича и как выглядят их могилы (фото)
Мать Януковича похоронена в Енакиево
Бывший президент-беглец Виктор Янукович редко рассказывал о своей молодости. В частности, есть мало информации о его родителях — Федоре и Ольге Янукович.
Что нужно знать:
- Мать Януковича родом из России, а отец — из Беларуси
- Есть информация, что отца политика осудили за сотрудничество с немцами
- Мать Януковича умерла в 27 лет
Что известно о родителях Януковича
Ольга Леонова родилась в 1925 году. По разным данным, ее род берет начало из Орловской или Курской губернии. Ее отец, то есть дедушка Виктора Януковича, был богатым человеком в селе. Однако семья пережила раскулачивание советской властью и, спасаясь, переехала на Донбасс.
О матери Януковича известно мало. Она работала медсестрой в санчасти при шахте "Юнком". Женщина умерла, когда ей было всего 27 лет. Это произошло в 1952 году, когда будущему политику было 2 года. Причина смерти остается неизвестной.
Федор Янукович родился в 1923 году в селе Януки в Беларуси. Политик рассказывал, что его дед переехал в Донбасс только в 20-х годах прошлого века. Была информация о том, что отец Януковича учился в местной летной школе.
Также говорили, что Федор получил тяжелое ранение во время Второй мировой войны. Однако подтверждений этой информации не было, ведь в списках ветеранов войны его фамилии не находили. Писатель Владимир Яворивский утверждал, что отец Януковича сотрудничал с немецкими оккупантами, за что его приговорили к 10 годам заключения. Также известно, что Федор работал машинистом паровоза.
После смерти жены отец Януковича женился во второй раз. Однако Виктор не нашел общий язык с мачехой, поэтому жил отдельно. У него был младший брат, который умер в полугодовалом возрасте.
Где похоронены родители Януковича
Мать и маленький брат Януковича похоронены в Енакиево Донецкой области. Политик редко приезжал на могилы родных. Однако известно, что предатель положил цветы на месте захоронений мамы и брата в 2011 году.
А вот где похоронен отец бывшего беглого президента, неизвестно. Об этом нет информации в сети. Его не стало в 1991 году.
