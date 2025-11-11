Мать умерла в 27 лет: где похоронены родители Януковича и как выглядят их могилы (фото)

Мать Януковича похоронена в Енакиево

Бывший президент-беглец Виктор Янукович редко рассказывал о своей молодости. В частности, есть мало информации о его родителях — Федоре и Ольге Янукович.

Что нужно знать:

Мать Януковича родом из России, а отец — из Беларуси

Есть информация, что отца политика осудили за сотрудничество с немцами

Мать Януковича умерла в 27 лет

Что известно о родителях Януковича

Ольга Леонова родилась в 1925 году. По разным данным, ее род берет начало из Орловской или Курской губернии. Ее отец, то есть дедушка Виктора Януковича, был богатым человеком в селе. Однако семья пережила раскулачивание советской властью и, спасаясь, переехала на Донбасс.

О матери Януковича известно мало. Она работала медсестрой в санчасти при шахте "Юнком". Женщина умерла, когда ей было всего 27 лет. Это произошло в 1952 году, когда будущему политику было 2 года. Причина смерти остается неизвестной.

Мать Януковича — Ольга Леонова, фото из сети

Федор Янукович родился в 1923 году в селе Януки в Беларуси. Политик рассказывал, что его дед переехал в Донбасс только в 20-х годах прошлого века. Была информация о том, что отец Януковича учился в местной летной школе.

Янукович в детстве, фото из сети

Также говорили, что Федор получил тяжелое ранение во время Второй мировой войны. Однако подтверждений этой информации не было, ведь в списках ветеранов войны его фамилии не находили. Писатель Владимир Яворивский утверждал, что отец Януковича сотрудничал с немецкими оккупантами, за что его приговорили к 10 годам заключения. Также известно, что Федор работал машинистом паровоза.

На фото может быть запечатлен отец Януковича

После смерти жены отец Януковича женился во второй раз. Однако Виктор не нашел общий язык с мачехой, поэтому жил отдельно. У него был младший брат, который умер в полугодовалом возрасте.

Где похоронены родители Януковича

Мать и маленький брат Януковича похоронены в Енакиево Донецкой области. Политик редко приезжал на могилы родных. Однако известно, что предатель положил цветы на месте захоронений мамы и брата в 2011 году.

Могила матери и брата Януковича, фото из сети

Янукович на могиле родных в Енакиево, фото из сети

А вот где похоронен отец бывшего беглого президента, неизвестно. Об этом нет информации в сети. Его не стало в 1991 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменилась любовница Виктора Януковича Любовь Полежай. Она сбежала в Россию.